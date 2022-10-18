https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824756487.html

Полигон Капустин Яр переквалифицировали под зенитные ракеты, заявил эксперт

Полигон Капустин Яр переквалифицировали под зенитные ракеты, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2022

Полигон Капустин Яр переквалифицировали под зенитные ракеты, заявил эксперт

Полигон Капустин Яр в Астраханской области, который в Советское время использовался преимущественно для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:49

2022-10-18T00:49

2022-10-18T01:10

безопасность

алексей леонков

астраханская область

россия

с-400 «триумф»

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полигон Капустин Яр в Астраханской области, который в Советское время использовался преимущественно для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас фактически перепрофилировался и позволяет России тестировать зенитные ракеты большой дальности, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Он добавил, что в СССР испытываемые баллистические ракеты приземлялись на другие полигоны, сейчас расположенные на территории Казахстана. Сейчас, по словам Леонкова, "такого рода падения для казахстанской стороны выглядят не очень желательно". Кроме того, само использование этих средств на жидком топливе вызывает много вопросов: высокотоксичное горючее при попадании в почву делает ее непригодной для сельскохозяйственной деятельности.При этом эксперт подчеркнул, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые при пусках с Капустина Яра долетают до полигонов на территории России, все же можно запускать. По его словам, относительно недавно так испытывали комплексы "Тополь".Кроме того, Леонков напомнил, что полигон в Астраханской области выступал и как космодром. Здесь состоялись запуски спутников как советских, так и иностранных по программе "Интеркосмос", ракетопланов БОР (советские мини-шаттлы), а также геофизических ракет.Ровно 75 лет назад, 18 октября 1947 года, Советский Союз запустил свою первую баллистическую ракету. С полигона Капустин Яр стартовала ракета дальнего действия (РДД), построенная по образу и собранная частично из узлов и агрегатов немецких А-4 (более известных как "Фау-2").Ракета поднялась на высоту 86 километров, после чего разрушилась при входе в плотные слои атмосферы. На Землю ее фрагменты упали в 274 километрах от старта с отклонением около 30 километров от цели. После этого с Капустина Яра прошли пуски еще десяти таких ракет, пять пусков оказались успешными. После отработки с помощью этой ракеты двигателей, систем и конструктивных решений первые советские ракетчики смогли приступить к созданию первого поколения ракетных комплексов собственной разработки. Ракеты Р-1 и Р-2 появились в 1950-х годах.После этого на полигоне в Астраханской области проходили испытания различных баллистических ракет средней дельности, в том числе и для подводных лодок. Именно здесь состоялись тесты легендарного подвижного грунтового комплекса средней дальности РСД-10 ("Пионер"), от которого в дальнейшем пришлось отказаться по договору РСМД. Помимо этого, на Капустином Яре испытывали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами "Тополь" и его модернизированные версии, а также различные зенитные ракетные комплексы.

https://ria.ru/20190123/1549763122.html

https://ria.ru/20220219/iskander-1773772367.html

астраханская область

россия

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безопасность, алексей леонков, астраханская область, россия, с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс)