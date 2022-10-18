https://ria.ru/20221018/alyaska-1824773001.html

Новый этап отношений России и США может начаться на Аляске, считает эксперт

Новый этап отношений России и США может начаться на Аляске, считает эксперт - РИА Новости, 18.10.2022

Новый этап отношений России и США может начаться на Аляске, считает эксперт

Новый этап отношений России и США может начаться именно на Аляске, здесь могут появиться совместные проекты, в том числе по добыче углеводородов, считает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:45

2022-10-18T07:45

2022-10-18T10:42

франклин рузвельт

юрий рогулев

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история

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый этап отношений России и США может начаться именно на Аляске, здесь могут появиться совместные проекты, в том числе по добыче углеводородов, считает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.Акт о передаче Россией Аляски США был подписан 155 лет назад — 18 октября 1867 года в столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) на борту американского военного шлюпа "Оссипи".Продажу Россией Аляски США в 1867 году нельзя считать уникальным случаем, поскольку в то время это была достаточно распространенная практика среди ведущих стран мира, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Об уникальности говорить не приходится, потому что североамериканский континент, несмотря на то что он был населен местными жителями, подвергался территориальным претензиям со стороны ведущих европейских держав, в первую очередь Великобритании, Франции и Испании. Франция владела западными землями, к северу от Миссисипи, все это называлось Луизианой, а Испания южнее. Россия развивала свою программу с западным побережьем США, с Тихого океана, через Аляску, Алеутские острова и спустились вплоть до Калифорнии", — сказал в беседе с агентством директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Но российское использование территории США отличалось от того, что делали другие страны, пояснил Рогулев: это не была переселенческая миграция, Россия осваивала эти земли в хозяйственных целях.Аналогичную точку зрения выразил и главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров."Вопросы, связанные с уступкой территорий, к 1867 году уже были в рамках обычной практики, которая применялась в том числе и в англо-американских отношениях и в дальнейшем в американо-французских отношениях. Наиболее интересный пример — уступка Луизианы Наполеоном США в начале XIX века. Зная, что защищать нечем, "подбрюшье" США предлагает продать всю Луизиану, от Нового Орлеана до Тихого океана, большая часть США. Продали за 50 миллионов долларов, астрономическая сумма по тем временам", — заявил он.Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Как указал эксперт, в современном эквиваленте это десятки миллиардов долларов.Новая глава отношений России и США может начаться именно на Аляске, уверен Александр Петров."Российско-американские отношения, их возобновление, как было в начале XIX века, возможно именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, именно на Аляске. Потому что Аляска является важным элементом, где может быть совместная добыча углеводородов — нефть и газ, полезные ископаемые", — считает он.Также, указал он, на Аляске до сих пор сохраняются некоторые традиции бывшей Российской империи, там живет много потомков тех русских, которые проживали в штате до середины XIX века. Кроме того, на Аляске много православных храмов, многие жители штата, даже среди коренного населения, исповедуют православие, отметил он."Поэтому очень большой потенциал у Аляски. И среди ученых мы развиваем связи по ряду вопросов, касающихся Аляски. Надеюсь, эта территория будет использована для восстановления отношений между Россией и США на новом этапе. Ведь это единственная территория, которая имеет общую границу и может быть использована для создания положительного имиджа", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760918.html

https://ria.ru/20221018/region-1824769628.html

https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760373.html

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франклин рузвельт, юрий рогулев, александр ii, аляска, сша, россия, российская академия наук, история, общество, в мире