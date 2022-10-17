https://ria.ru/20221017/zakon-1824559897.html

Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца

Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца - РИА Новости, 17.10.2022

Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца

Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре -... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:03

2022-10-17T12:03

2022-10-17T12:23

госдума рф

общество

вячеслав володин

совет федерации рф

александр хинштейн

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду."А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту", - заявил политик в ходе слушаний в понедельник.На данный момент на рассмотрении Госдумы находятся как минимум две инициативы по теме запрета пропаганды ЛГБТ. В понедельник глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Другую инициативу разработал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн: он подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.

https://ria.ru/20221017/propaganda-1824555460.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, александр хинштейн