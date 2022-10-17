12:03 17.10.2022 (обновлено: 12:23 17.10.2022)
Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца
Володин: Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца октября
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
"А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту", - заявил политик в ходе слушаний в понедельник.
На данный момент на рассмотрении Госдумы находятся как минимум две инициативы по теме запрета пропаганды ЛГБТ. В понедельник глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.
В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Другую инициативу разработал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн: он подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.