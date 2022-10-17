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Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца - РИА Новости, 17.10.2022
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Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца
Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца - РИА Новости, 17.10.2022
Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца
Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре -... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:03
2022-10-17T12:23
госдума рф
общество
вячеслав володин
совет федерации рф
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду."А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту", - заявил политик в ходе слушаний в понедельник.На данный момент на рассмотрении Госдумы находятся как минимум две инициативы по теме запрета пропаганды ЛГБТ. В понедельник глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Другую инициативу разработал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн: он подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.
https://ria.ru/20221017/propaganda-1824555460.html
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60
госдума рф, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, александр хинштейн
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Александр Хинштейн
12:03 17.10.2022 (обновлено: 12:23 17.10.2022)
 
Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца

Володин: Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца октября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:06Культура
Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ
"А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту", - заявил политик в ходе слушаний в понедельник.
На данный момент на рассмотрении Госдумы находятся как минимум две инициативы по теме запрета пропаганды ЛГБТ. В понедельник глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.
В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Другую инициативу разработал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн: он подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:00
Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова
 
Госдума РФОбществоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФАлександр Хинштейн
 
 
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