https://ria.ru/20221017/zaes-1824713167.html

ЗАЭС лишилась питания от внешней линии электропередачи, заявили в МАГАТЭ

ЗАЭС лишилась питания от внешней линии электропередачи, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 17.10.2022

ЗАЭС лишилась питания от внешней линии электропередачи, заявили в МАГАТЭ

Запорожская АЭС вновь лишилась питания от внешней линии электропередачи, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:47

2022-10-17T19:47

2022-10-17T20:29

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ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС вновь лишилась питания от внешней линии электропередачи, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на площадке ЗАЭС, была проинформирована старшим оперативным персоналом станции о том, что автоматическое отключение произошло из-за падения напряжения в системе.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.В сентябре работу энергоблоков станции полностью остановили из-за обстрелов.

https://ria.ru/20221011/magate-1823196042.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, магатэ, запорожская аэс