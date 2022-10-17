19:47 17.10.2022 (обновлено: 20:29 17.10.2022)
ЗАЭС лишилась питания от внешней линии электропередачи, заявили в МАГАТЭ
МАГАТЭ: ЗАЭС лишилась питания от внешней линии электропередачи, работает на резервной сети
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС вновь лишилась питания от внешней линии электропередачи, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Сегодня утром <...> Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла связь с последней оставшейся работающей линией электропередачи на 750 киловольт (750 кВ), но продолжает получать электроэнергию из сети через резервную систему", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на площадке ЗАЭС, была проинформирована старшим оперативным персоналом станции о том, что автоматическое отключение произошло из-за падения напряжения в системе.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.
В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
В сентябре работу энергоблоков станции полностью остановили из-за обстрелов.
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