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Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/zaes-1824493768.html
Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские вооруженные формирования наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T05:06
2022-10-17T05:26
специальная военная операция на украине
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает корреспондент РИА Новости.Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.
https://ria.ru/20221016/zaes-1824367569.html
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энергодар
Специальная военная операция на Украине, Энергодар
05:06 17.10.2022 (обновлено: 05:26 17.10.2022)
 
Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС

ВСУ наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание ЗАЭС
Главное административное здание ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание ЗАЭС. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает корреспондент РИА Новости.
Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.
Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.
Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 08:23
Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС
Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.
ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.
В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодар
 
 
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