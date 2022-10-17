https://ria.ru/20221017/zaes-1824493768.html

Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска наносят удары по инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские вооруженные формирования наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T05:06

2022-10-17T05:06

2022-10-17T05:26

специальная военная операция на украине

энергодар

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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает корреспондент РИА Новости.Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.

https://ria.ru/20221016/zaes-1824367569.html

https://ria.ru/20221016/zaes-1824435042.html

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энергодар