https://ria.ru/20221017/vyplata-1824619094.html
Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей
Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей
Власти Адыгеи решили единовременно выплатить 100 тысяч рублей не только мобилизованным и заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:13
2022-10-17T15:13
2022-10-17T15:13
россия
частичная мобилизация в россии
мурат кумпилов
республика адыгея
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
украина
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Власти Адыгеи решили единовременно выплатить 100 тысяч рублей не только мобилизованным и заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы гражданам республики, но и добровольцам, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Также принято решение о региональной выплате в 100 тысяч рублей добровольцам. До этого такую выплату получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.Кумпилов добавляет, что поручил главам городов и районов взять шефство над семьями каждого из бойцов, помогать им в решении бытовых и административных вопросов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824548240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, частичная мобилизация в россии, мурат кумпилов, республика адыгея, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, украина
Россия, Частичная мобилизация в России, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность, Украина
Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей
Власти Адыгеи единовременно выплатят сто тысяч рублей добровольцам и контрактникам