https://ria.ru/20221017/vyplata-1824619094.html

Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей

Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022

Добровольцы в Адыгее получат единовременную выплату в сто тысяч рублей

Власти Адыгеи решили единовременно выплатить 100 тысяч рублей не только мобилизованным и заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:13

2022-10-17T15:13

2022-10-17T15:13

россия

частичная мобилизация в россии

мурат кумпилов

республика адыгея

сергей шойгу

владимир путин

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Власти Адыгеи решили единовременно выплатить 100 тысяч рублей не только мобилизованным и заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы гражданам республики, но и добровольцам, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Также принято решение о региональной выплате в 100 тысяч рублей добровольцам. До этого такую выплату получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.Кумпилов добавляет, что поручил главам городов и районов взять шефство над семьями каждого из бойцов, помогать им в решении бытовых и административных вопросов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824548240.html

россия

республика адыгея

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии, мурат кумпилов, республика адыгея, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, украина