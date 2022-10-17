https://ria.ru/20221017/vsu-1824620565.html

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных в Европе

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных в Европе - РИА Новости, 17.10.2022

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных в Европе

Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках инициативы ЕС, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:18

2022-10-17T15:18

2022-10-17T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

евросоюз

петер сийярто

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках инициативы ЕС, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.Он объяснил, что Венгрия — единственная из стран ЕС, которая заняла такую позицию, поскольку не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта, а наоборот, выступает за скорейшее начало мирных переговоров.Совет ЕС 17 октября в ответ на просьбу Украины утвердил развертывание тренировочной миссии для украинских военных. Отмечается, что она "обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны".Миссия может заработать уже в середине ноября, она рассчитана на подготовку до 15 тысяч военных. На два года работы выделяется более 106 миллионов евро.Предполагается, что тренировочные лагеря развернутся в Польше и Германии, оперативный штаб будет находиться в Брюсселе.Как заявил в конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, западные страны, утверждая, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции. Он напомнил, что украинские посольства в Европе и других странах на своих сайтах "занимались прямым наемничеством". В свою очередь, западные государства, которые позволили это делать на своей территории, нарушили конвенцию о нейтральных странах, доказав, что прямо участвуют в конфликте.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824634728.html

https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр