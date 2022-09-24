https://ria.ru/20220924/lavrov-1819247745.html

Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине

Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как западные страны, заявляя о том, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:40

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как западные страны, заявляя о том, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции.Он напомнил о действующих Гаагских конвенциях, принятых в 1907 году. По его словам, "одна касается обязательств нейтральных держав в морской войне, а другая касается войны - сухопутной". В документах описывается, какие страны являются нейтральными."А еще раз напоминаю, что ни США, ни Европа, не объявляли себя стороной того, что происходит на Украине", - указал он.Российский министр также напомнил о том, как украинские посольства и генеральные консульства и в Европе, и в других странах, на своих сайтах "занимались прямым наемничеством"."Тем самым западные страны, которые это позволяли делать на своей территории тоже нарушали конвенцию о нейтральных странах, тем самом доказывали, что они не являются сторонними наблюдателями, а участвуют прямо в конфликте", - заключил он.

https://ria.ru/20220924/oon-1819239526.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, россия, сша, оон, украина, европа, евросоюз