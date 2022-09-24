https://ria.ru/20220924/lavrov-1819247745.html
Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине
Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как западные страны, заявляя о том, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:13
2022-09-24T23:13
2022-09-24T23:40
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как западные страны, заявляя о том, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции.Он напомнил о действующих Гаагских конвенциях, принятых в 1907 году. По его словам, "одна касается обязательств нейтральных держав в морской войне, а другая касается войны - сухопутной". В документах описывается, какие страны являются нейтральными."А еще раз напоминаю, что ни США, ни Европа, не объявляли себя стороной того, что происходит на Украине", - указал он.Российский министр также напомнил о том, как украинские посольства и генеральные консульства и в Европе, и в других странах, на своих сайтах "занимались прямым наемничеством"."Тем самым западные страны, которые это позволяли делать на своей территории тоже нарушали конвенцию о нейтральных странах, тем самом доказывали, что они не являются сторонними наблюдателями, а участвуют прямо в конфликте", - заключил он.
https://ria.ru/20220924/oon-1819239526.html
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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в мире, сергей лавров, россия, сша, оон, украина, европа, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, ООН, Украина, Европа, Евросоюз
23:13 24.09.2022 (обновлено: 23:40 24.09.2022)
Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине
Глава МИД Лавров: Запад нарушает конвенции, отрицая участие в конфликте на Украине
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как западные страны, заявляя о том, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции.
"И если даже взять правовую сторону дела, вы помните, и американцы, и натовцы, и ЕС говорят, что они не являются участникам конфликта", - сообщил министр на пресс-конференции, высказываясь, по ситуации на Украине.
Он напомнил о действующих Гаагских конвенциях, принятых в 1907 году. По его словам, "одна касается обязательств нейтральных держав в морской войне, а другая касается войны - сухопутной". В документах описывается, какие страны являются нейтральными.
"А еще раз напоминаю, что ни США
, ни Европа
, не объявляли себя стороной того, что происходит на Украине", - указал он.
Российский министр также напомнил о том, как украинские посольства и генеральные консульства и в Европе, и в других странах, на своих сайтах "занимались прямым наемничеством".
"Тем самым западные страны, которые это позволяли делать на своей территории тоже нарушали конвенцию о нейтральных странах, тем самом доказывали, что они не являются сторонними наблюдателями, а участвуют прямо в конфликте", - заключил он.