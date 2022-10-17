https://ria.ru/20221017/vsu-1824587594.html

В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском

В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском - РИА Новости, 17.10.2022

В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском

Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:20

2022-10-17T13:20

2022-10-17T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

артемовск

соледар

донецкая народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны", - написал он в своем Telegram-канале. Марочко сообщил, что, согласно разведданным, украинские войска несут большие потери. В 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военных идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра, утверждает он.По словам офицера, о потерях противника говорит еще тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на запорожское направление.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html

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артемовск

соледар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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