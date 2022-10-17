https://ria.ru/20221017/vsu-1824587594.html
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском - РИА Новости, 17.10.2022
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском
Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:20
2022-10-17T13:20
2022-10-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
артемовск
соледар
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны", - написал он в своем Telegram-канале. Марочко сообщил, что, согласно разведданным, украинские войска несут большие потери. В 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военных идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра, утверждает он.По словам офицера, о потерях противника говорит еще тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на запорожское направление.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском
Представитель ЛНР Марочко считает, что резервы ВСУ под Соледаром и Артемовском исчерпаны