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В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/vsu-1824587594.html
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском - РИА Новости, 17.10.2022
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском
Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:20
2022-10-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
артемовск
соледар
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны", - написал он в своем Telegram-канале. Марочко сообщил, что, согласно разведданным, украинские войска несут большие потери. В 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военных идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра, утверждает он.По словам офицера, о потерях противника говорит еще тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на запорожское направление.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html
луганская народная республика
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, артемовск, соледар, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:20 17.10.2022
 
В ЛНР заявили об исчерпании резервов ВСУ под Соледаром и Артемовском

Представитель ЛНР Марочко считает, что резервы ВСУ под Соледаром и Артемовском исчерпаны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, однако эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны", - написал он в своем Telegram-канале. Марочко сообщил, что, согласно разведданным, украинские войска несут большие потери. В 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военных идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра, утверждает он.
По словам офицера, о потерях противника говорит еще тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на запорожское направление.
Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаАртемовскСоледарДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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