https://ria.ru/20221017/vrubel-1824682164.html
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля - РИА Новости, 17.10.2022
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлили до 14 ноября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:07
2022-10-17T18:07
2022-10-17T18:18
культура
новости культуры
михаил врубель
санкт-петербург
москва
русский музей
третьяковская галерея
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35407/53/354075326_0:168:2222:1418_1920x0_80_0_0_cd2d92f5ee7b7a008f60ca51d3ad99ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлили до 14 ноября, сообщает пресс-служба музея.Проект популярен среди посетителей.Экспозиция открыта по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу ее можно посмотреть с 10.00 до 21.00. Посещение осуществляется по сеансам.Выставка открылась 2 июня в корпусе Бенуа Михайловского дворца. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы. Изначально планировалось, что экспозиция будет открыта до 2 августа. Ранее ее продлевали до 15-го, затем до 23 октября.
https://ria.ru/20221017/morozovy-1824618546.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35407/53/354075326_0:0:2222:1667_1920x0_80_0_0_93f08af252224f4cb4154bed3aa7a421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил врубель, санкт-петербург, москва, русский музей, третьяковская галерея, искусство, выставки, куда сходить
Культура, Новости культуры, Михаил Врубель, Санкт-Петербург, Москва, Русский музей, Третьяковская галерея, Искусство, Выставки, куда сходить
18:07 17.10.2022 (обновлено: 18:18 17.10.2022)
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Русский музей в Петербурге продлил выставку работ Михаила Врубеля до 14 ноября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлили до 14 ноября, сообщает пресс-служба музея.
Проект популярен среди посетителей.
Экспозиция открыта по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу ее можно посмотреть с 10.00 до 21.00. Посещение осуществляется по сеансам.
Выставка открылась 2 июня в корпусе Бенуа Михайловского дворца. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы. Изначально планировалось, что экспозиция будет открыта до 2 августа. Ранее ее продлевали до 15-го, затем до 23 октября.