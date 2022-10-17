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Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля

Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля - РИА Новости, 17.10.2022

Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля

Работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлили до 14 ноября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:07

2022-10-17T18:07

2022-10-17T18:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлили до 14 ноября, сообщает пресс-служба музея.Проект популярен среди посетителей.Экспозиция открыта по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу ее можно посмотреть с 10.00 до 21.00. Посещение осуществляется по сеансам.Выставка открылась 2 июня в корпусе Бенуа Михайловского дворца. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы. Изначально планировалось, что экспозиция будет открыта до 2 августа. Ранее ее продлевали до 15-го, затем до 23 октября.

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Елена Громова

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