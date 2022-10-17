https://ria.ru/20221017/voenkom-1824719340.html

Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы

Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы - РИА Новости, 17.10.2022

Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы

Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:26

2022-10-17T20:26

2022-10-17T21:06

специальная военная операция на украине

сергей собянин

сергей шойгу

москва

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.Ранее в Сети появилась информация, что после сообщения об окончании мобилизации в столице по подъездам развешивают объявления с просьбой явиться в военкомат.О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора призванных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, сергей шойгу, москва, россия, украина