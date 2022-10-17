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Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/voenkom-1824719340.html
Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы
Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы - РИА Новости, 17.10.2022
Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы
Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:26
2022-10-17T21:06
специальная военная операция на украине
сергей собянин
сергей шойгу
москва
россия
украина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.Ранее в Сети появилась информация, что после сообщения об окончании мобилизации в столице по подъездам развешивают объявления с просьбой явиться в военкомат.О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора призванных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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сергей собянин, сергей шойгу, москва, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Москва, Россия, Украина
20:26 17.10.2022 (обновлено: 21:06 17.10.2022)
 
Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы

Военный комиссар Москвы опроверг сообщения о просьбах к жителям обратиться в военкоматы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
"Мобилизационные мероприятия в Москве окончены. Никаких бумаг с просьбой обратиться в военкомат по подъездам не развешивают", — пояснил военком.
Ранее в Сети появилась информация, что после сообщения об окончании мобилизации в столице по подъездам развешивают объявления с просьбой явиться в военкомат.
О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора призванных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.
Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинСергей ШойгуМоскваРоссияУкраина
 
 
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