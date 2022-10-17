20:26 17.10.2022 (обновлено: 21:06 17.10.2022)
Военный комиссар Москвы опроверг данные о просьбах обратиться в военкоматы
Военный комиссар Москвы опроверг сообщения о просьбах к жителям обратиться в военкоматы
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация о том, что в столичных подъездах развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкомат, неверна, заявил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
"Мобилизационные мероприятия в Москве окончены. Никаких бумаг с просьбой обратиться в военкомат по подъездам не развешивают", — пояснил военком.
Ранее в Сети появилась информация, что после сообщения об окончании мобилизации в столице по подъездам развешивают объявления с просьбой явиться в военкомат.
О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора призванных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.
Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.