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В Киеве заявили, что Украина не останется страной с нейтральным статусом - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824644558.html
В Киеве заявили, что Украина не останется страной с нейтральным статусом
В Киеве заявили, что Украина не останется страной с нейтральным статусом - РИА Новости, 17.10.2022
В Киеве заявили, что Украина не останется страной с нейтральным статусом
Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что у страны не будет нейтрального статуса. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:32
2022-10-17T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
владимир зеленский
джейк салливан
украина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что у страны не будет нейтрального статуса."Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавнее подачи заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности", — написал он в Facebook*.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой сценарий несвоеременным. А генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского лидера заявил, что решение о принятии в члены блока должно быть консенсусным. Он добавил, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставило США и Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, алексей резников, владимир зеленский, джейк салливан, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Украина, Россия, США, НАТО
16:32 17.10.2022 (обновлено: 17:20 17.10.2022)
 
В Киеве заявили, что Украина не останется страной с нейтральным статусом

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна не сохранит нейтральный статус

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что у страны не будет нейтрального статуса.
"Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавнее подачи заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности", — написал он в Facebook*.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой сценарий несвоеременным. А генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского лидера заявил, что решение о принятии в члены блока должно быть консенсусным. Он добавил, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставило США и Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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