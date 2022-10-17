12:47 17.10.2022 (обновлено: 17:12 17.10.2022)
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Минобороны: все цели ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины поражены
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России.
"Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.
В частности, там отметили, что возле Николаева удалось поразить хранилище топлива для военной техники ВСУ, а у населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена украинская ремонтная база.
Украинская сторона также сообщала, что по ее объектам инфраструктуры наносились очередные удары, например в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Черкасской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.
Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.