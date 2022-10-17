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Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824575035.html
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины - РИА Новости, 17.10.2022
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:47
2022-10-17T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России."Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.В частности, там отметили, что возле Николаева удалось поразить хранилище топлива для военной техники ВСУ, а у населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена украинская ремонтная база.Украинская сторона также сообщала, что по ее объектам инфраструктуры наносились очередные удары, например в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Черкасской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
https://ria.ru/20221016/politika-1824369960.html
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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:47 17.10.2022 (обновлено: 17:12 17.10.2022)
 
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

Минобороны: все цели ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины поражены

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России.
"Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.
В частности, там отметили, что возле Николаева удалось поразить хранилище топлива для военной техники ВСУ, а у населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена украинская ремонтная база.
Украинская сторона также сообщала, что по ее объектам инфраструктуры наносились очередные удары, например в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Черкасской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.
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Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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