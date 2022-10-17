https://ria.ru/20221017/ukraina-1824575035.html

Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины - РИА Новости, 17.10.2022

Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:47

2022-10-17T12:47

2022-10-17T17:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны России."Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.В частности, там отметили, что возле Николаева удалось поразить хранилище топлива для военной техники ВСУ, а у населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена украинская ремонтная база.Украинская сторона также сообщала, что по ее объектам инфраструктуры наносились очередные удары, например в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Черкасской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

https://ria.ru/20221016/politika-1824369960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины