https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html

WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США

WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США - РИА Новости, 17.10.2022

WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США

Противостояние на Украине выявило недостатки в американском оборонно-промышленном секторе, которые ставят под угрозу способность США вести войну с Китаем, пишет РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:41

2022-10-17T12:41

2022-10-17T13:42

в мире

чжао лицзянь

китай

сша

украина

министерство обороны сша

нато

мид кнр

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Противостояние на Украине выявило недостатки в американском оборонно-промышленном секторе, которые ставят под угрозу способность США вести войну с Китаем, пишет газета The Wall Street Journal."США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона", — говорится в публикации.Более того, отмечает издание, США не единственная страна, оказавшаяся в такой ситуации."В ходе недавних военных учений, в которых участвовали вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю", — пишет автор статьи Сет Джонс.По его словам, решение этой проблемы может занять немало времени."На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно два года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций", — подчеркнул обозреватель, добавив, что оборонные компании зачастую не желают брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.Обстановка вокруг Тайваня обострилась в начале августа, после поездки в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который считает остров одной из своих провинций, увидел в этом визите поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.При этом специалисты Пентагона и аналитического Центра стратегических и международных исследований США смоделировали ход битвы за Тайвань и пришли к выводу, что Китай сможет потопить большую часть американского флота.В новой стратегической концепции НАТО на период до 2030 года подчеркивается, что КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую интересам, безопасности и ценностям альянса. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ответ на это назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал его прекратить очернять Китай.

https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html

китай

сша

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, чжао лицзянь, китай, сша, украина, министерство обороны сша, нато, мид кнр, javelin (птрк), санкции в отношении россии