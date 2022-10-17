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WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США - РИА Новости, 17.10.2022
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WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США - РИА Новости, 17.10.2022
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США
Противостояние на Украине выявило недостатки в американском оборонно-промышленном секторе, которые ставят под угрозу способность США вести войну с Китаем, пишет РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:41
2022-10-17T13:42
в мире
чжао лицзянь
китай
сша
украина
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Противостояние на Украине выявило недостатки в американском оборонно-промышленном секторе, которые ставят под угрозу способность США вести войну с Китаем, пишет газета The Wall Street Journal."США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона", — говорится в публикации.Более того, отмечает издание, США не единственная страна, оказавшаяся в такой ситуации."В ходе недавних военных учений, в которых участвовали вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю", — пишет автор статьи Сет Джонс.По его словам, решение этой проблемы может занять немало времени."На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно два года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций", — подчеркнул обозреватель, добавив, что оборонные компании зачастую не желают брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.Обстановка вокруг Тайваня обострилась в начале августа, после поездки в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который считает остров одной из своих провинций, увидел в этом визите поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.При этом специалисты Пентагона и аналитического Центра стратегических и международных исследований США смоделировали ход битвы за Тайвань и пришли к выводу, что Китай сможет потопить большую часть американского флота.В новой стратегической концепции НАТО на период до 2030 года подчеркивается, что КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую интересам, безопасности и ценностям альянса. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ответ на это назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал его прекратить очернять Китай.
https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html
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в мире, чжао лицзянь, китай, сша, украина, министерство обороны сша, нато, мид кнр, javelin (птрк), санкции в отношении россии
В мире, Чжао Лицзянь, Китай, США, Украина, Министерство обороны США, НАТО, МИД КНР, Javelin (ПТРК), Санкции в отношении России
12:41 17.10.2022 (обновлено: 13:42 17.10.2022)
 
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США

WSJ пишет, что США не готовы к противостоянию с Китаем из-за поставок оружия Украине

CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Противостояние на Украине выявило недостатки в американском оборонно-промышленном секторе, которые ставят под угрозу способность США вести войну с Китаем, пишет газета The Wall Street Journal.
"США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона", — говорится в публикации.
Более того, отмечает издание, США не единственная страна, оказавшаяся в такой ситуации.
"В ходе недавних военных учений, в которых участвовали вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю", — пишет автор статьи Сет Джонс.
По его словам, решение этой проблемы может занять немало времени.
"На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно два года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций", — подчеркнул обозреватель, добавив, что оборонные компании зачастую не желают брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.
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Обстановка вокруг Тайваня обострилась в начале августа, после поездки в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который считает остров одной из своих провинций, увидел в этом визите поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.
При этом специалисты Пентагона и аналитического Центра стратегических и международных исследований США смоделировали ход битвы за Тайвань и пришли к выводу, что Китай сможет потопить большую часть американского флота.
В новой стратегической концепции НАТО на период до 2030 года подчеркивается, что КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую интересам, безопасности и ценностям альянса. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ответ на это назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал его прекратить очернять Китай.
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В миреЧжао ЛицзяньКитайСШАУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОМИД КНРJavelin (ПТРК)Санкции в отношении России
 
 
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