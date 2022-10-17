https://ria.ru/20221017/ukraina-1824554731.html

Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины

Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины - РИА Новости, 17.10.2022

Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в понедельник была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:42

2022-10-17T11:42

2022-10-17T12:09

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в понедельник была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях."Зафиксировано пять ударов дронами в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Шмыгаля, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, премьер сообщает об ударах по объектам критической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях."Сотни населенных пунктов обесточены", - добавил Шмыгаль.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

https://ria.ru/20221017/odessa-1824555786.html

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киев

днепропетровская область

сумская область

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, сумская область, денис шмыгаль