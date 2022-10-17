https://ria.ru/20221017/ukraina-1824554731.html
Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины
Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины - РИА Новости, 17.10.2022
Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в понедельник была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:42
2022-10-17T11:42
2022-10-17T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
сумская область
денис шмыгаль
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в понедельник была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях."Зафиксировано пять ударов дронами в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Шмыгаля, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, премьер сообщает об ударах по объектам критической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях."Сотни населенных пунктов обесточены", - добавил Шмыгаль.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/odessa-1824555786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Сумская область, Денис Шмыгаль
11:42 17.10.2022 (обновлено: 12:09 17.10.2022)
Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины
Шмыгаль заявил об атаках на инфраструктуру в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях