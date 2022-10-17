https://ria.ru/20221017/trevoga-1824492094.html

Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге

Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена сразу в семи областях Украины, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T03:45

2022-10-17T03:45

2022-10-17T05:46

специальная военная операция на украине

одесса

черкасская область

украина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена сразу в семи областях Украины, сообщили местные власти и СМИ."Вся Черкасская область, воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной обладминистрации Игорь Табурца.Информация о воздушной тревоге также появилась в Telegram-канале властей Одессы. По данным телеканала "Суспільне", тревога объявлена по всей Одесской области.Также местные СМИ сообщают о воздушной тревоге в Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.При этом агентство УНИАН сообщило о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. Связано ли это с возможными ударами по ней, не уточняется.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221017/trevoga-1824491746.html

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черкасская область

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одесса, черкасская область, украина