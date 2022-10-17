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Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824492094.html
Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге
Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена сразу в семи областях Украины, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:45
2022-10-17T05:46
специальная военная операция на украине
одесса
черкасская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена сразу в семи областях Украины, сообщили местные власти и СМИ."Вся Черкасская область, воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной обладминистрации Игорь Табурца.Информация о воздушной тревоге также появилась в Telegram-канале властей Одессы. По данным телеканала "Суспільне", тревога объявлена по всей Одесской области.Также местные СМИ сообщают о воздушной тревоге в Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.При этом агентство УНИАН сообщило о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. Связано ли это с возможными ударами по ней, не уточняется.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824491746.html
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одесса
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одесса, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Черкасская область, Украина
03:45 17.10.2022 (обновлено: 05:46 17.10.2022)
 
Власти Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге

Главы Одессы и Черкасской области объявили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена сразу в семи областях Украины, сообщили местные власти и СМИ.
"Вся Черкасская область, воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной обладминистрации Игорь Табурца.
Информация о воздушной тревоге также появилась в Telegram-канале властей Одессы. По данным телеканала "Суспільне", тревога объявлена по всей Одесской области.
Также местные СМИ сообщают о воздушной тревоге в Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Система ПВО С-300 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
03:21Специальная военная операция на Украине
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
При этом агентство УНИАН сообщило о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. Связано ли это с возможными ударами по ней, не уточняется.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаЧеркасская областьУкраина
 
 
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