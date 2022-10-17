https://ria.ru/20221017/terakt-1824622391.html
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде - РИА Новости, 17.10.2022
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде
Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде, сообщает в понедельник пресс-служба МИД страны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:25
2022-10-17T15:25
2022-10-17T15:42
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ДУШАНБЕ, 17 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде, сообщает в понедельник пресс-служба МИД страны."Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту", - сказали в МИД.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, белгород, таджикистан, происшествия, в мире, снг
Москва, Белгород, Таджикистан, Происшествия, В мире, СНГ
15:25 17.10.2022 (обновлено: 15:42 17.10.2022)
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде
МИД Таджикистана проверяет данные о причастности сограждан к теракту на полигоне