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Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде - РИА Новости, 17.10.2022
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Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде - РИА Новости, 17.10.2022
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде
Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде, сообщает в понедельник пресс-служба МИД страны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:25
2022-10-17T15:42
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таджикистан
происшествия
в мире
снг
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ДУШАНБЕ, 17 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде, сообщает в понедельник пресс-служба МИД страны."Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту", - сказали в МИД.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
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москва, белгород, таджикистан, происшествия, в мире, снг
Москва, Белгород, Таджикистан, Происшествия, В мире, СНГ
15:25 17.10.2022 (обновлено: 15:42 17.10.2022)
 
Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде

МИД Таджикистана проверяет данные о причастности сограждан к теракту на полигоне

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 17 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде, сообщает в понедельник пресс-служба МИД страны.
"Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту", - сказали в МИД.
В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 01:49Специальная военная операция на Украине
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