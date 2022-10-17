https://ria.ru/20221017/tashkent-1824604404.html

Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз

Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз - РИА Новости, 17.10.2022

Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз

Власти Узбекистана призвали страны Организации тюркских государств (ОТГ) к консолидации для преодоления растущих вызовов и угроз современности, сообщает в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана призвали страны Организации тюркских государств (ОТГ) к консолидации для преодоления растущих вызовов и угроз современности, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского МИД.По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 17 октября принял участие во внеочередном заседании министров иностранных дел (СМИД) ОТГ."Акцентировано внимание на необходимость налаживания системного диалога по стратегическим вопросам в целях консолидации усилий для преодоления растущих вызовов и угроз современности", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам выступления Норова на совещании.Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что стремительность происходящих в мире событий и изменений в международных отношениях диктуют необходимость постоянной адаптации ОТГ к современным реалиям, отметили в ведомстве.Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и взаимодействия в рамках организации, а также рассмотрели проекты документов, вносимых на подписание в ходе саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

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в мире, владимир норов, ташкент, самарканд, узбекистан