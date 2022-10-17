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Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз - РИА Новости, 17.10.2022
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Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз
Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз - РИА Новости, 17.10.2022
Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз
Власти Узбекистана призвали страны Организации тюркских государств (ОТГ) к консолидации для преодоления растущих вызовов и угроз современности, сообщает в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:22
2022-10-17T14:22
в мире
владимир норов
ташкент
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана призвали страны Организации тюркских государств (ОТГ) к консолидации для преодоления растущих вызовов и угроз современности, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского МИД.По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 17 октября принял участие во внеочередном заседании министров иностранных дел (СМИД) ОТГ."Акцентировано внимание на необходимость налаживания системного диалога по стратегическим вопросам в целях консолидации усилий для преодоления растущих вызовов и угроз современности", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам выступления Норова на совещании.Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что стремительность происходящих в мире событий и изменений в международных отношениях диктуют необходимость постоянной адаптации ОТГ к современным реалиям, отметили в ведомстве.Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и взаимодействия в рамках организации, а также рассмотрели проекты документов, вносимых на подписание в ходе саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html
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в мире, владимир норов, ташкент, самарканд, узбекистан
В мире, Владимир Норов, Ташкент, Самарканд, Узбекистан
14:22 17.10.2022
 
Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз

МИД Узбекистана: Ташкент призвал тюркские страны к совместному преодолению мировых угроз

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана призвали страны Организации тюркских государств (ОТГ) к консолидации для преодоления растущих вызовов и угроз современности, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского МИД.
По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 17 октября принял участие во внеочередном заседании министров иностранных дел (СМИД) ОТГ.
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"Акцентировано внимание на необходимость налаживания системного диалога по стратегическим вопросам в целях консолидации усилий для преодоления растущих вызовов и угроз современности", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам выступления Норова на совещании.
Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что стремительность происходящих в мире событий и изменений в международных отношениях диктуют необходимость постоянной адаптации ОТГ к современным реалиям, отметили в ведомстве.
Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и взаимодействия в рамках организации, а также рассмотрели проекты документов, вносимых на подписание в ходе саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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