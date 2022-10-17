https://ria.ru/20221017/ssha-1824677254.html
В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия
В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия - РИА Новости, 17.10.2022
В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия
В эти дни в Европе проходит отработка практических сценариев применения ядерного оружия США с привлечением военного персонала неядерных стран, заявил замглавы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:51
2022-10-17T17:51
2022-10-17T19:04
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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ООН, 17 окт – РИА Новости. В эти дни в Европе проходит отработка практических сценариев применения ядерного оружия США с привлечением военного персонала неядерных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов."Открыто противостоящий нам блок НАТО демонстративно и на доктринальном уровне определяет себя как ядерный альянс. На территории неядерных стран-союзниц США размещено американское ядерное оружие. Отрабатываются, причем буквально в эти дни практические сценарии его применения с привлечением военного персонала неядерных стран", - сказал Воронцов.По его словам, антироссийская направленность таких шагов не скрывается. "Публично допускается дальнейшее приближение этого потенциала к нашим границам. Такие безответственные действия увеличивают стратегические риски, включая ядерные, и тормозят усилия в области разоружения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221017/mask-1824695420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, европа, оон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
США, Россия, В мире, Европа, ООН, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
17:51 17.10.2022 (обновлено: 19:04 17.10.2022)
В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия
МИД: США отрабатывают с персоналом из неядерных стран применение ядерного оружия