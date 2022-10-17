https://ria.ru/20221017/ssha-1824677254.html

В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия

В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия - РИА Новости, 17.10.2022

В МИД заявили, что США отрабатывают применение ядерного оружия

В эти дни в Европе проходит отработка практических сценариев применения ядерного оружия США с привлечением военного персонала неядерных стран, заявил замглавы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:51

2022-10-17T17:51

2022-10-17T19:04

сша

россия

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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ООН, 17 окт – РИА Новости. В эти дни в Европе проходит отработка практических сценариев применения ядерного оружия США с привлечением военного персонала неядерных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов."Открыто противостоящий нам блок НАТО демонстративно и на доктринальном уровне определяет себя как ядерный альянс. На территории неядерных стран-союзниц США размещено американское ядерное оружие. Отрабатываются, причем буквально в эти дни практические сценарии его применения с привлечением военного персонала неядерных стран", - сказал Воронцов.По его словам, антироссийская направленность таких шагов не скрывается. "Публично допускается дальнейшее приближение этого потенциала к нашим границам. Такие безответственные действия увеличивают стратегические риски, включая ядерные, и тормозят усилия в области разоружения", - подчеркнул он.

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, европа, оон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие