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Российские орнитологи собирают деньги на оплату СМС от орлов в роуминге

Российские орнитологи собирают деньги на оплату СМС от орлов в роуминге - РИА Новости, 17.10.2022

Российские орнитологи собирают деньги на оплату СМС от орлов в роуминге

Российские орнитологи спустя три года вновь вынуждены обратиться за финансовой помощью ко всем любителям степных орлов: птицы с GPS-трекерами "разоряют" ученых, РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:07

2022-10-17T15:07

2022-10-17T15:40

общество

игорь карякин

мегафон

gps

технологии

россия

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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Российские орнитологи спустя три года вновь вынуждены обратиться за финансовой помощью ко всем любителям степных орлов: птицы с GPS-трекерами "разоряют" ученых, вылетая в зону роуминга после долгого нахождения вне сети.Три года назад сибирские ученые в социальных сетях запустили акцию "Закинь орлу на мобилку". Отслеживание маршрутов перемещения степных орлов попало под угрозу из-за отсутствия денег на оплату смс-сообщений с закрепленных на них GPS-датчиков. Тогда после долгого отсутствия в зоне действия сети степной орел Мин залетел в Иран, трекер в роуминге стал присылать ученым множество накопившихся за это время смс-сообщений. Тогда на их оплату ученые собрали более 100 тысяч рублей, а "Мегафон" предоставил для проекта специальный тариф с сотней бесплатных смс в месяц."Мы три года не попадали в такую ситуацию, ее сложно было спрогнозировать. Есть такие орлы, которые все лето могут провести вне связи, особенно в Казахстане, а потом появляются где-нибудь в Туркмении, а на следующий день в Иране. И они все эти летние накопившиеся пакеты смс начинают "отдавать" скопом. Мы на это рассчитывать не могли, так как обычно орел хоть раз в неделю, да появляется на связи. В этом году так сделали два орла – Аман и Сарыгуль, а сейчас и еще один орел стал "подъедать" средства", - рассказал РИА Новости координатор программы мониторинга редких видов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, орнитолог Игорь Карякин.Он пояснил, что закрепленные на птицах трекеры можно отключить, но это приведет к потере ценного научного материала – данных о всех летних перемещениях орлов в то время, когда они находились вне зоны покрытия мобильных сетей связи. Орнитолог отметил, что этот материал с научной точки зрения очень ценен, так как птицам уже пятый год, обычно орлы редко доживают до такого возраста, тем более с закрепленными на них GPS-трекерами.Ученые в социальных сетях попросили всех неравнодушных помочь со сбором денег на оплату смсок. "Сейчас мы залезли в кредит на минус 30 тысяч, и он будет продолжаться, пока все птицы, которые летом были не на связи, не отдадут свои локации в дорогом роуминге. Сейчас я надеюсь, что такими пожертвованиями мы его покроем и будем дальше отслеживать. Люди откликнулись, но у нас на подлете еще орлы", - сказал Карякин.Он пояснил, что такая ситуация в этом году сложилась из-за солидного возраста орлов. Они много кочевали, пока были молодыми, поэтому всегда были на связи. С возрастом орлы летом все дольше находятся в безлюдных местах гнездования, где нет мобильной связи.

https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html

https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html

https://ria.ru/20221017/pitomets-1824045727.html

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общество, игорь карякин, мегафон, gps, технологии, россия