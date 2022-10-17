https://ria.ru/20221017/sdelka-1824740223.html

США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время

США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время - РИА Новости, 17.10.2022

США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время

Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:08

2022-10-17T22:08

2022-10-17T22:08

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824719488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, карин жан-пьер, сша, вашингтон (штат), тегеран (город)