https://ria.ru/20221017/sdelka-1824740223.html
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время - РИА Новости, 17.10.2022
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время
Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:08
2022-10-17T22:08
2022-10-17T22:08
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, карин жан-пьер, сша, вашингтон (штат), тегеран (город)
В мире, Цены на нефть, Карин Жан-Пьер, США, Вашингтон (штат), Тегеран (город)
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время
Белый дом: США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время