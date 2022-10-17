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США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время - РИА Новости, 17.10.2022
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США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время - РИА Новости, 17.10.2022
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время
Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:08
2022-10-17T22:08
в мире
цены на нефть
карин жан-пьер
сша
вашингтон (штат)
тегеран (город)
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.
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в мире, цены на нефть, карин жан-пьер, сша, вашингтон (штат), тегеран (город)
В мире, Цены на нефть, Карин Жан-Пьер, США, Вашингтон (штат), Тегеран (город)
22:08 17.10.2022
 
США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время

Белый дом: США не видят шансов восстановить иранскую ядерную сделку в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 20:27
СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России
 
В миреЦены на нефтьКарин Жан-ПьерСШАВашингтон (штат)Тегеран (город)
 
 
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