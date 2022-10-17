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ВСУ перебрасывают войска на юг Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/rogov-1824526078.html
ВСУ перебрасывают войска на юг Украины, заявил Рогов
ВСУ перебрасывают войска на юг Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ перебрасывают войска на юг Украины, заявил Рогов
Киевские власти перебрасывают на юг Украины войска и военную технику с западных областей для проведения наступательной операции, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:11
2022-10-17T10:58
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир путин
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Киевские власти перебрасывают на юг Украины войска и военную технику с западных областей для проведения наступательной операции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", - сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.Как считает Рогов, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава."Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить", - подчеркнул Рогов.В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трем направлениям - Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску. "В их числе (приоритетов киевского режима – ред.) установить контроль над правом берегом Днепра в Херсонской области и захватить Херсон, захватить Запорожскую атомную электростанцию и попытаться прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску", - сказал собеседник агентства.Рогов отметил, что сегодня идет укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех. "Думаю, что это исключительно желание Зеленского. Ничего у них не получится", - подчеркнул он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221013/ataka-1823846309.html
https://ria.ru/20221011/svo-1822987818.html
https://ria.ru/20221014/naemniki-1823876932.html
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владимир рогов, владимир путин, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
10:11 17.10.2022 (обновлено: 10:58 17.10.2022)
 
ВСУ перебрасывают войска на юг Украины, заявил Рогов

Рогов: Киев перебрасывает войска и технику на юг Украины с западных областей

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Киевские власти перебрасывают на юг Украины войска и военную технику с западных областей для проведения наступательной операции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", - сказал Рогов агентству.
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13 октября, 19:47Специальная военная операция на Украине
Запорожская область готова отразить атаку украинских военных, заявил Рогов
Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.
Как считает Рогов, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.
"Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить", - подчеркнул Рогов.
В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трем направлениям - Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску. "В их числе (приоритетов киевского режима – ред.) установить контроль над правом берегом Днепра в Херсонской области и захватить Херсон, захватить Запорожскую атомную электростанцию и попытаться прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску", - сказал собеседник агентства.
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11 октября, 07:41Специальная военная операция на Украине
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Рогов отметил, что сегодня идет укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех. "Думаю, что это исключительно желание Зеленского. Ничего у них не получится", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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