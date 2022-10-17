https://ria.ru/20221017/putin-1824667076.html

В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией

В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2022

В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией

Политический курс США по отношению к России в начале XXI века стал основной причиной дальнейшего обострения противоречий между Западом и Россией и привел к... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:31

2022-10-17T17:31

2022-10-17T22:32

в мире

владимир путин

россия

сша

нато

ирак

джордж буш (младший)

харлан ульман

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политический курс США по отношению к России в начале XXI века стал основной причиной дальнейшего обострения противоречий между Западом и Россией и привел к украинскому кризису, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета Харлан Ульман."С того момента как Путин возглавил российское государство в 2000 году, он чувствовал, что США и Запад игнорируют и унижают его и Россию. Отсутствие уважения и пренебрежение к России со стороны США объясняет, почему Соединенные Штаты приняли ряд решений (включая расширение НАТО, второе вторжение в Ирак и выход из договора по ПРО и ДРСМД)", — заявил автор статьи.По мнению Ульмана, решение Джорджа Буша — младшего в 2001 году начать военную реформу в Соединенных Штатах, которая делала особый упор на космическую и противоракетную оборону, стало отправной точкой в ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой, так как оно противоречило уже достигнутым стратегическим соглашениям между двумя странами.В статье также отмечается, что недоверие к США росло из-за проводимой Бушем операции "Иракская свобода" в марте 2003 года. По мнению автора, Путин, вероятно, знал или предполагал, что у Багдада не было оружия массового уничтожения. Российский лидер правильно сделал выводы о том, что война ввергнет мир в хаос, подчеркнул автор.Более "непростительной ошибкой" США в статье назвали решение предложить членство в НАТО Грузии и Украине на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html

https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html

https://ria.ru/20221017/nato-1824485976.html

россия

сша

ирак

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в мире, владимир путин, россия, сша, нато, ирак, джордж буш (младший), харлан ульман, атлантический совет