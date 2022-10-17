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В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2022
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В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией
В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2022
В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией
Политический курс США по отношению к России в начале XXI века стал основной причиной дальнейшего обострения противоречий между Западом и Россией и привел к... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:31
2022-10-17T22:32
в мире
владимир путин
россия
сша
нато
ирак
джордж буш (младший)
харлан ульман
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политический курс США по отношению к России в начале XXI века стал основной причиной дальнейшего обострения противоречий между Западом и Россией и привел к украинскому кризису, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета Харлан Ульман."С того момента как Путин возглавил российское государство в 2000 году, он чувствовал, что США и Запад игнорируют и унижают его и Россию. Отсутствие уважения и пренебрежение к России со стороны США объясняет, почему Соединенные Штаты приняли ряд решений (включая расширение НАТО, второе вторжение в Ирак и выход из договора по ПРО и ДРСМД)", — заявил автор статьи.По мнению Ульмана, решение Джорджа Буша — младшего в 2001 году начать военную реформу в Соединенных Штатах, которая делала особый упор на космическую и противоракетную оборону, стало отправной точкой в ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой, так как оно противоречило уже достигнутым стратегическим соглашениям между двумя странами.В статье также отмечается, что недоверие к США росло из-за проводимой Бушем операции "Иракская свобода" в марте 2003 года. По мнению автора, Путин, вероятно, знал или предполагал, что у Багдада не было оружия массового уничтожения. Российский лидер правильно сделал выводы о том, что война ввергнет мир в хаос, подчеркнул автор.Более "непростительной ошибкой" США в статье назвали решение предложить членство в НАТО Грузии и Украине на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html
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россия
сша
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в мире, владимир путин, россия, сша, нато, ирак, джордж буш (младший), харлан ульман, атлантический совет
В мире, Владимир Путин, Россия, США, НАТО, Ирак, Джордж Буш (младший), Харлан Ульман, Атлантический совет
17:31 17.10.2022 (обновлено: 22:32 17.10.2022)
 
В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией

The Hill: неуважение и пренебрежение США к России стало причиной ухудшения отношений

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политический курс США по отношению к России в начале XXI века стал основной причиной дальнейшего обострения противоречий между Западом и Россией и привел к украинскому кризису, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета Харлан Ульман.
"С того момента как Путин возглавил российское государство в 2000 году, он чувствовал, что США и Запад игнорируют и унижают его и Россию. Отсутствие уважения и пренебрежение к России со стороны США объясняет, почему Соединенные Штаты приняли ряд решений (включая расширение НАТО, второе вторжение в Ирак и выход из договора по ПРО и ДРСМД)", — заявил автор статьи.
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По мнению Ульмана, решение Джорджа Буша — младшего в 2001 году начать военную реформу в Соединенных Штатах, которая делала особый упор на космическую и противоракетную оборону, стало отправной точкой в ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой, так как оно противоречило уже достигнутым стратегическим соглашениям между двумя странами.
В статье также отмечается, что недоверие к США росло из-за проводимой Бушем операции "Иракская свобода" в марте 2003 года. По мнению автора, Путин, вероятно, знал или предполагал, что у Багдада не было оружия массового уничтожения. Российский лидер правильно сделал выводы о том, что война ввергнет мир в хаос, подчеркнул автор.
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Заявление Путина о НАТО напугало британцев
Более "непростительной ошибкой" США в статье назвали решение предложить членство в НАТО Грузии и Украине на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте.
"Саммит НАТО убедил Путина в том, что Запад (и особенно США) больше не воспринимает Россию как серьезного игрока и будет действовать без какого-либо учета интересов Москвы", — подытожил старший советник.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАНАТОИракДжордж Буш (младший)Харлан УльманАтлантический совет
 
 
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