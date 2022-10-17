https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html

Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"

Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы" - РИА Новости, 17.10.2022

Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"

Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:08

2022-10-17T11:08

2022-10-17T11:14

россия

российский книжный союз

госдума рф

александр хинштейн

михаил шолохов

иван гончаров

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором."В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения… Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", - говорится в сообщении.В частности, РКС просит Хинштейна проверить "Таню" и "Галю Ганскую" Ивана Бунина, "Тихий Дон" Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, "Бесы" Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, "Грозу" Александра Островского, "На дне" Максима Горького", "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира, "Бедную Лизу" Николая Карамзина на пропаганду суицида и "Морфий" Михаила Булгакова на пропаганду наркомании.На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить "Обломова" Ивана Гончарова и "На Совете" Федора Сологуба. В свою очередь, "Суламифь" Александра Куприна предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого "Анна Каренина" Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова "Лолита" просят проверить на пропаганду педофилии.В письме также приводятся отрывки указанных произведений, на основе которых РКС делает вывод о необходимости проверки.

https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html

https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, российский книжный союз, госдума рф, александр хинштейн, михаил шолохов, иван гончаров