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Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы" - РИА Новости, 17.10.2022
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Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы" - РИА Новости, 17.10.2022
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"
Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:08
2022-10-17T11:14
россия
российский книжный союз
госдума рф
александр хинштейн
михаил шолохов
иван гончаров
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором."В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения… Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", - говорится в сообщении.В частности, РКС просит Хинштейна проверить "Таню" и "Галю Ганскую" Ивана Бунина, "Тихий Дон" Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, "Бесы" Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, "Грозу" Александра Островского, "На дне" Максима Горького", "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира, "Бедную Лизу" Николая Карамзина на пропаганду суицида и "Морфий" Михаила Булгакова на пропаганду наркомании.На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить "Обломова" Ивана Гончарова и "На Совете" Федора Сологуба. В свою очередь, "Суламифь" Александра Куприна предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого "Анна Каренина" Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова "Лолита" просят проверить на пропаганду педофилии.В письме также приводятся отрывки указанных произведений, на основе которых РКС делает вывод о необходимости проверки.
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россия, российский книжный союз, госдума рф, александр хинштейн, михаил шолохов, иван гончаров
Россия, Российский Книжный Союз, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Михаил Шолохов, Иван Гончаров
11:08 17.10.2022 (обновлено: 11:14 17.10.2022)
 
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"

Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон", "Обломова" и "Бесов"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.
Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства.
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:51
Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором.
"В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения… Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", - говорится в сообщении.
В частности, РКС просит Хинштейна проверить "Таню" и "Галю Ганскую" Ивана Бунина, "Тихий Дон" Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, "Бесы" Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, "Грозу" Александра Островского, "На дне" Максима Горького", "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира, "Бедную Лизу" Николая Карамзина на пропаганду суицида и "Морфий" Михаила Булгакова на пропаганду наркомании.
На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить "Обломова" Ивана Гончарова и "На Совете" Федора Сологуба. В свою очередь, "Суламифь" Александра Куприна предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого "Анна Каренина" Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова "Лолита" просят проверить на пропаганду педофилии.
В письме также приводятся отрывки указанных произведений, на основе которых РКС делает вывод о необходимости проверки.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:53
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
 
РоссияРоссийский Книжный СоюзГосдума РФАлександр ХинштейнМихаил ШолоховИван Гончаров
 
 
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