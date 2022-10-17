https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы" - РИА Новости, 17.10.2022
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"
Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:08
2022-10-17T11:08
2022-10-17T11:14
россия
российский книжный союз
госдума рф
александр хинштейн
михаил шолохов
иван гончаров
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором."В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения… Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", - говорится в сообщении.В частности, РКС просит Хинштейна проверить "Таню" и "Галю Ганскую" Ивана Бунина, "Тихий Дон" Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, "Бесы" Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, "Грозу" Александра Островского, "На дне" Максима Горького", "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира, "Бедную Лизу" Николая Карамзина на пропаганду суицида и "Морфий" Михаила Булгакова на пропаганду наркомании.На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить "Обломова" Ивана Гончарова и "На Совете" Федора Сологуба. В свою очередь, "Суламифь" Александра Куприна предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого "Анна Каренина" Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова "Лолита" просят проверить на пропаганду педофилии.В письме также приводятся отрывки указанных произведений, на основе которых РКС делает вывод о необходимости проверки.
https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html
https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский книжный союз, госдума рф, александр хинштейн, михаил шолохов, иван гончаров
Россия, Российский Книжный Союз, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Михаил Шолохов, Иван Гончаров
11:08 17.10.2022 (обновлено: 11:14 17.10.2022)
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон" и "Бесы"
Российский книжный союз попросил Хинштейна проверить "Тихий Дон", "Обломова" и "Бесов"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский книжный Союз (РКС) просит депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.
Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором
.
"В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения… Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", - говорится в сообщении.
В частности, РКС просит Хинштейна проверить "Таню" и "Галю Ганскую" Ивана Бунина
, "Тихий Дон" Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, "Бесы" Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, "Грозу" Александра Островского
, "На дне" Максима Горького
", "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира
, "Бедную Лизу" Николая Карамзина
на пропаганду суицида и "Морфий" Михаила Булгакова
на пропаганду наркомании.
На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить "Обломова" Ивана Гончарова и "На Совете" Федора Сологуба
. В свою очередь, "Суламифь" Александра Куприна
предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого
"Анна Каренина" Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского
— на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова
"Лолита" просят проверить на пропаганду педофилии.
В письме также приводятся отрывки указанных произведений, на основе которых РКС делает вывод о необходимости проверки.