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Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли - РИА Новости, 17.10.2022
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Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли
Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли - РИА Новости, 17.10.2022
Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли
Узбекистан и Туркмения начнут реализацию проекта по созданию зоны приграничной торговли в ходе визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в соседнюю... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:03
2022-10-17T15:03
шавкат мирзиеев
узбекистан
туркмения
ашхабад
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Узбекистан и Туркмения начнут реализацию проекта по созданию зоны приграничной торговли в ходе визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в соседнюю страну 20-21 октября, сообщил в понедельник журналистам замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан" сообщила, что Мирзиеев посетит Туркмению с официальным визитом 20-21 октября,"Президент Узбекистана примет участие в церемонии открытия парка "Ташкент", построенного в Ашхабаде, и даст старт работам по реализации совместного проекта по созданию торговой зоны на границе Узбекистана и Туркменистана", - сказал Асадов в ходе брифинга, сообщая о визите.По его словам, в ходе визита лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых будет подписан солидный пакет документов, прежде всего, в торгово-экономическом сотрудничестве.
https://ria.ru/20221015/kazakhstan-1824258320.html
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шавкат мирзиеев, узбекистан, туркмения, ашхабад
Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Туркмения, Ашхабад
15:03 17.10.2022
 
Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли

Глава Узбекистана Мирзиеев даст старт проекту торговой зоны на границе с Туркменией

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Узбекистан и Туркмения начнут реализацию проекта по созданию зоны приграничной торговли в ходе визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в соседнюю страну 20-21 октября, сообщил в понедельник журналистам замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Ранее русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан" сообщила, что Мирзиеев посетит Туркмению с официальным визитом 20-21 октября,
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 12:15
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества
"Президент Узбекистана примет участие в церемонии открытия парка "Ташкент", построенного в Ашхабаде, и даст старт работам по реализации совместного проекта по созданию торговой зоны на границе Узбекистана и Туркменистана", - сказал Асадов в ходе брифинга, сообщая о визите.
По его словам, в ходе визита лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых будет подписан солидный пакет документов, прежде всего, в торгово-экономическом сотрудничестве.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:08
Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии
 
Шавкат МирзиеевУзбекистанТуркменияАшхабад
 
 
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