https://ria.ru/20221017/proekt-1824616905.html

Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли

Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли - РИА Новости, 17.10.2022

Узбекистан и Туркмения запустят проект зоны приграничной торговли

Узбекистан и Туркмения начнут реализацию проекта по созданию зоны приграничной торговли в ходе визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в соседнюю... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:03

шавкат мирзиеев

узбекистан

туркмения

ашхабад

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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Узбекистан и Туркмения начнут реализацию проекта по созданию зоны приграничной торговли в ходе визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в соседнюю страну 20-21 октября, сообщил в понедельник журналистам замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан" сообщила, что Мирзиеев посетит Туркмению с официальным визитом 20-21 октября,"Президент Узбекистана примет участие в церемонии открытия парка "Ташкент", построенного в Ашхабаде, и даст старт работам по реализации совместного проекта по созданию торговой зоны на границе Узбекистана и Туркменистана", - сказал Асадов в ходе брифинга, сообщая о визите.По его словам, в ходе визита лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых будет подписан солидный пакет документов, прежде всего, в торгово-экономическом сотрудничестве.

https://ria.ru/20221015/kazakhstan-1824258320.html

https://ria.ru/20221014/energiya-1824092010.html

узбекистан

туркмения

ашхабад

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шавкат мирзиеев, узбекистан, туркмения, ашхабад