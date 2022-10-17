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Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно" - РИА Новости, 17.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221017/priamure-1824519150.html
Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно"
Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно" - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно"
Власти Приамурья будут помогать и работать с авторами интересных проектов, представленных на первой инновационной выставке региона "АмурТехно", сообщает... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:49
2022-10-17T09:49
амурская область
технологии
амурская область
василий орлов (губернатор)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт – РИА Новости. Власти Приамурья будут помогать и работать с авторами интересных проектов, представленных на первой инновационной выставке региона "АмурТехно", сообщает областное правительство."2022 и 2023 годы по поручению президента в России объявлены периодом технологического прорыва и посвящены внедрению инноваций в жизнь. Выставка "АмурТехно" помогла нам выявить перспективных разработчиков, работающих в регионе, и понять их потребности для дальнейшего развития. С авторами интересных проектов будем работать точечно, помогая им продвигать свои идеи", - приводят власти слова губернатора Приамурья Василия Орлова.За победу на выставке боролись 44 проекта в сельском хозяйстве, биомедицине, газохимии, обустройстве городской среды, IT-сфере, спорте и культуре. Победители разделили между собой призовой фонд в 350 тысяч рублей.Самый крупным выигрыш - грант в 150 тысяч рублей - получил победитель в номинации "Прорыв года". Система GreenScanner поможет аграриям экономить средства защиты растений и снизить их вредное воздействие на окружающую среду. Это актуально в условиях дефицита агрохимии и потребности в импортозамещении, отмечают власти. Разработчики говорят, что на отечественном рынке подобных проектов нет. Аналоги из США и Германии дороже в два раза, также они уходят из России из-за санкций.Лучшим среди детских проектов стала разработка, которая поможет оптимизировать время для маневровой работы железнодорожных составов. Команда детского технопарка из города Свободного создала оригинальную конструкцию гибридной сцепки. Проект уже подали на регистрацию в Роспатент.Лучшей инновационной идеей жюри признало создание специалистами Амурской государственной медицинской академии цифрового банка прогностических моделей заболеваний на основе симуляционных платформ "NeiroCHEбурашка". Он позволит персонально составлять прогноз под запрос пациента и формировать индивидуальную траекторию медицинских услуг, используя анализ больших данных и искусственного интеллекта.Лучшим "MPV-решением" стал еще один проект Амурской государственной медицинской академии: комплекс-ассистент автоматизирует окраску микропрепаратов. Это значительно ускорит время диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований, снизит риск ошибки из-за человеческого фактора, затраты на красители и стандартизует проведение окрашивания.Организаторами выставки-конкурса стали "Точка Кипения - Благовещенск", Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, региональные министерство цифрового развития и связи Амурской области и министерство экономического развития и внешних связей. В рамках выставки прошли мастер-классы и дискуссии на тему развития инновационного потенциала региона.
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7 495 645-6601
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353
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технологии, амурская область, василий орлов (губернатор), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Амурская область, Технологии, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
09:49 17.10.2022
 
Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно"

Губернатор Орлов: власти Приамурья помогут авторам продвинуть проекты выставки "АмурТехно"

© Фото : Правительство Амурской областиПервая инновационная выставка Амурской области "АмурТехно"
Первая инновационная выставка Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Правительство Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт – РИА Новости. Власти Приамурья будут помогать и работать с авторами интересных проектов, представленных на первой инновационной выставке региона "АмурТехно", сообщает областное правительство.
"2022 и 2023 годы по поручению президента в России объявлены периодом технологического прорыва и посвящены внедрению инноваций в жизнь. Выставка "АмурТехно" помогла нам выявить перспективных разработчиков, работающих в регионе, и понять их потребности для дальнейшего развития. С авторами интересных проектов будем работать точечно, помогая им продвигать свои идеи", - приводят власти слова губернатора Приамурья Василия Орлова.
© Фото : Правительство Амурской областиПобедители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
Победители первой инновационной выставки Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Победители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
За победу на выставке боролись 44 проекта в сельском хозяйстве, биомедицине, газохимии, обустройстве городской среды, IT-сфере, спорте и культуре. Победители разделили между собой призовой фонд в 350 тысяч рублей.
Самый крупным выигрыш - грант в 150 тысяч рублей - получил победитель в номинации "Прорыв года". Система GreenScanner поможет аграриям экономить средства защиты растений и снизить их вредное воздействие на окружающую среду. Это актуально в условиях дефицита агрохимии и потребности в импортозамещении, отмечают власти. Разработчики говорят, что на отечественном рынке подобных проектов нет. Аналоги из США и Германии дороже в два раза, также они уходят из России из-за санкций.
Лучшим среди детских проектов стала разработка, которая поможет оптимизировать время для маневровой работы железнодорожных составов. Команда детского технопарка из города Свободного создала оригинальную конструкцию гибридной сцепки. Проект уже подали на регистрацию в Роспатент.
© Фото : Правительство Амурской областиПобедители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
Победители первой инновационной выставки Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Победители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
Лучшей инновационной идеей жюри признало создание специалистами Амурской государственной медицинской академии цифрового банка прогностических моделей заболеваний на основе симуляционных платформ "NeiroCHEбурашка". Он позволит персонально составлять прогноз под запрос пациента и формировать индивидуальную траекторию медицинских услуг, используя анализ больших данных и искусственного интеллекта.
Лучшим "MPV-решением" стал еще один проект Амурской государственной медицинской академии: комплекс-ассистент автоматизирует окраску микропрепаратов. Это значительно ускорит время диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований, снизит риск ошибки из-за человеческого фактора, затраты на красители и стандартизует проведение окрашивания.
Организаторами выставки-конкурса стали "Точка Кипения - Благовещенск", Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, региональные министерство цифрового развития и связи Амурской области и министерство экономического развития и внешних связей. В рамках выставки прошли мастер-классы и дискуссии на тему развития инновационного потенциала региона.
© Фото : Правительство Амурской областиПобедители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
Победители первой инновационной выставки Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Победители первой инновационной выставки Амурской области "АмурТехно"
 
Амурская областьТехнологииАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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