https://ria.ru/20221017/polk-1824747640.html

Готовый к выполнению задач спецоперации полк сформирован под Рязанью

Готовый к выполнению задач спецоперации полк сформирован под Рязанью - РИА Новости, 17.10.2022

Готовый к выполнению задач спецоперации полк сформирован под Рязанью

Митинг, посвященный формированию полка и его готовности к выполнению задач специальной военной операции, прошел в учебном центре под Рязанью, сообщила... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:01

2022-10-17T23:01

2022-10-17T23:01

рязанская область

павел малков

максим егоров

сергей шойгу

рязанская область

тамбовская область

рязань

воздушно-десантные войска россии

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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Митинг, посвященный формированию полка и его готовности к выполнению задач специальной военной операции, прошел в учебном центре под Рязанью, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что в состав полка вошли мобилизованные из Рязанской и Тамбовской областей. Учебный центр посетили губернаторы Павел Малков и Максим Егоров."В торжественном митинге, посвященном формированию и готовности полка к выполнению задач, приняли участие начальник училища ВДВ Руслан Евкодимов, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Пешков, представители рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии", - говорится в сообщении.По словам Малкова, подготовку призванных в рамках частичной мобилизации проводили лучшие инструкторы, бойцы обеспечены необходимой экипировкой и снаряжением."Теперь вы будете проходить подготовку вместе. Плечом к плечу. Верю – вы будете служить так же достойно и честно. Решение нашего Президента об СВО было трудным, но единственно верным. В нашей истории уже было время, когда страна была полностью зависимой. Повторения допустить ни в коем случае нельзя. Спасибо вам за готовность защищать Отечество. Рязанская область и вся страна гордятся вами!", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что проводил мобилизованных жителей Тамбовской области, "которые завершили подготовку и боевое слаживание" в учебном центре в Рязанской области. "Наша страна переживает непростые времена, но мы справимся и победим, как делали это и раньше. Сегодня как никогда мы должны быть сильными и едиными. Жители нашей страны во все времена показывали пример стойкости и мужества перед лицом врага. Так, уверен, будет и сегодня. Каждый из наших ребят настоящий воин, и мы все очень вами гордимся. Скорого возвращения домой, ребята! Мы ждем вас!", - написал тамбовский губернатор.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20220930/dobrovoltsy-1820550648.html

рязанская область

тамбовская область

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

павел малков, максим егоров, сергей шойгу, рязанская область, тамбовская область, рязань, воздушно-десантные войска россии