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Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена - РИА Новости, 17.10.2022
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена
Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:16
2022-10-17T14:16
2022-10-17T14:16
специальная военная операция на украине
родион мирошник
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее в понедельник сообщалось, что 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена."Мы знаем, в каком состоянии передают ребят. Они сейчас должны пройти медицинский осмотр, получить медпомощь. С ними будут работать психологи, они определят их состояние... Те испытания, которые выпадают на долю человека, который оказался в плену, в нацистском плену - ребятам не позавидуешь. Сейчас с ними сложно говорить, сейчас с ними работают военные медики. Главное, что они сейчас с этой стороны", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html
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родион мирошник, луганская народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена
Представитель ЛНР Мирошник рассказал о состоянии военных, вызволенных из украинского плена