https://ria.ru/20221017/plennye-1824602891.html

Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена

Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена - РИА Новости, 17.10.2022

Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена

Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:16

2022-10-17T14:16

2022-10-17T14:16

специальная военная операция на украине

родион мирошник

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799643766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5faa5ca1da34165d08d1dd1dcc750b88.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее в понедельник сообщалось, что 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена."Мы знаем, в каком состоянии передают ребят. Они сейчас должны пройти медицинский осмотр, получить медпомощь. С ними будут работать психологи, они определят их состояние... Те испытания, которые выпадают на долю человека, который оказался в плену, в нацистском плену - ребятам не позавидуешь. Сейчас с ними сложно говорить, сейчас с ними работают военные медики. Главное, что они сейчас с этой стороны", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион мирошник, луганская народная республика, россия, украина