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Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/plennye-1824602891.html
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена - РИА Новости, 17.10.2022
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена
Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:16
2022-10-17T14:16
специальная военная операция на украине
родион мирошник
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее в понедельник сообщалось, что 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена."Мы знаем, в каком состоянии передают ребят. Они сейчас должны пройти медицинский осмотр, получить медпомощь. С ними будут работать психологи, они определят их состояние... Те испытания, которые выпадают на долю человека, который оказался в плену, в нацистском плену - ребятам не позавидуешь. Сейчас с ними сложно говорить, сейчас с ними работают военные медики. Главное, что они сейчас с этой стороны", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
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родион мирошник, луганская народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
14:16 17.10.2022
 
Мирошник рассказал о состоянии бойцов ЛНР, вызволенных из украинского плена

Представитель ЛНР Мирошник рассказал о состоянии военных, вызволенных из украинского плена

© AFP 2022 / Anatolii StepanovВоеннослужащие ЛНР в украинском плену
Военнослужащие ЛНР в украинском плену - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Военнослужащие ЛНР в украинском плену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Состоянию военнослужащих ЛНР после нахождения в украинском плену не позавидуешь, с ними сейчас очень тяжело говорить, бойцами занимаются медики, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Ранее в понедельник сообщалось, что 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.
"Мы знаем, в каком состоянии передают ребят. Они сейчас должны пройти медицинский осмотр, получить медпомощь. С ними будут работать психологи, они определят их состояние... Те испытания, которые выпадают на долю человека, который оказался в плену, в нацистском плену - ребятам не позавидуешь. Сейчас с ними сложно говорить, сейчас с ними работают военные медики. Главное, что они сейчас с этой стороны", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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