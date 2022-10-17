https://ria.ru/20221017/peterburg-1824607609.html
Глава Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления
Глава Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления - РИА Новости, 17.10.2022
Глава Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Виктора Шевченко, сообщил официальный сайт... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:32
2022-10-17T14:32
2022-10-17T18:56
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александр беглов
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Виктора Шевченко, сообщил официальный сайт администрации."С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления", — говорится в публикации.Причины снятия Шевченко с должности не сообщаются.На минувшей неделе некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что жителей Калининского района Петербурга якобы караулят при выходе из домов и в парках, чтобы вручить повестки в рамках частичной мобилизации. В администрации города напомнили, что по закону о воинской обязанности граждане, состоящие на воинском учете, обязаны своевременно явиться в военкоматы при получении повестки. Власти подчеркнули, что сотрудники не совершали никаких противоправных действий.Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября в соответствии с указом Владимира Путина. В минувшую пятницу президент сообщил, что все мероприятия завершатся в ближайшие две недели.
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санкт-петербург, россия, александр беглов, политика
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Политика
14:32 17.10.2022 (обновлено: 18:56 17.10.2022)
Глава Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления
Губернатор Петербурга Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления