https://ria.ru/20221017/parshuto-1824533412.html

Экс-замглавы Томской области задержали по подозрению в коррупции

Экс-замглавы Томской области задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 17.10.2022

Экс-замглавы Томской области задержали по подозрению в коррупции

Правоохранительные органы в Томске задержали бывшего заместителя губернатора области по подозрению в организации и руководстве злоупотреблением должностными... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:28

2022-10-17T10:28

2022-10-17T10:58

происшествия

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

евгений паршуто

томск

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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске задержали бывшего заместителя губернатора области по подозрению в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями, сообщает СУСК по Томской области."Следственными органами СК России по Томской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ России по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении первого заместителя главы Томского района, задержан бывший заместитель губернатора Томской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ)", - говорится в сообщении.В следственном управлении СК не называют имя подозреваемого. По данным осведомленного источника РИА Новости, это бывший замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.По данным СК, в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО "СпецМонтажСтрой" по результатам конкурса был заключен муниципальный контракт на работы по строительству здания Корниловской средней школы на сумму более 325 миллионов рублей. Также был заключен контракт на строительный контроль по объекту."В ходе осуществления строительного контроля в 2020 году ООО "Строительная лаборатория" направила в ООО "СпецСтройМонтаж" более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений при производстве работ на объекте, которые подрядчиком не были устранены, в результате чего выполненные им работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы", - указывается в сообщении.По информации СК, замгубернатора, зная о всех этих обстоятельствах, дал незаконное указание начальнику государственной инспекции стройнадзора вернуть документы проверки, препятствующие оплате выполненных работ, а также поручил расторгнуть муниципальный контракт по строительному контролю. "Также он дал незаконное указание первому заместителю главы администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей. В результате указанных действий бюджету муниципального образования "Томский район" причинен имущественный вред на указанную сумму", - рассказали в СК. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.Евгений Паршуто родился 25 октября 1964 года в Томске. Окончил архитектурный факультет Томского инженерно-строительного института по специальности "архитектор". С 2007 года – заместитель мэра Томска по развитию города, начальник городского департамента архитектуры и строительства, а с 2009 года - первый заместитель мэра Томска. В октябре 2015 года уволился с поста первого вице-мэра, а в 2016 году был назначен заместителем губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. Паршуто ушел в отставку в мае через несколько дней после назначения врио губернатора Томской области Владимира Мазура.

https://ria.ru/20220825/shtraf-1812041947.html

https://ria.ru/20220712/pushkarev-1801853139.html

https://ria.ru/20220803/voronov-1806971382.html

томская область

томск

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, томская область, следственный комитет россии (ск рф), евгений паршуто, томск