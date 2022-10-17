https://ria.ru/20221017/parler-1824613636.html
Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть
Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть - РИА Новости, 17.10.2022
Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть
Рэп-исполнитель Канье Уэст достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, сообщает компания-владелец Parlement Technologies. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:02
2022-10-17T15:02
2022-10-17T15:02
культура
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рэп-исполнитель Канье Уэст достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, сообщает компания-владелец Parlement Technologies."Канье Уэст делает революционный шаг в медиапространство свободы слова, и ему больше никогда не придется бояться, что его удалят из социальных сетей", — утверждается в коммюнике, опубликованном на сайте дистрибьютора пресс-релизов PR Newswire.Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение IV квартала 2022 года. О финансовой составляющей соглашения не сообщается."В мире, где консервативные мнения считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободу самовыражения", — заявил Канье. Parler — сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.Неделю назад стало известно, что соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты Канье Уэста после скандальных высказываний — их сочли антисемитскими.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, канье уэст, дональд трамп, сша, россия, google, apple, twitter, знаменитости, звезды, стиль жизни, технологии, мессенджеры
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Дональд Трамп, США, Россия, Google, Apple, Twitter, Знаменитости, звезды, Стиль жизни, Технологии, Мессенджеры
Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть
Канье Уэст достиг соглашения о приобретении связанной с Трампом соцсети Parler
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рэп-исполнитель Канье Уэст достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, сообщает компания-владелец Parlement Technologies.
"Канье Уэст делает революционный шаг в медиапространство свободы слова, и ему больше никогда не придется бояться, что его удалят из социальных сетей", — утверждается
в коммюнике, опубликованном на сайте дистрибьютора пресс-релизов PR Newswire.
Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение IV квартала 2022 года. О финансовой составляющей соглашения не сообщается.
"В мире, где консервативные мнения считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободу самовыражения", — заявил Канье.
Parler — сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.
Неделю назад стало известно, что соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты Канье Уэста после скандальных высказываний — их сочли антисемитскими.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.