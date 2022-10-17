https://ria.ru/20221017/parler-1824613636.html

Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть

Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть - РИА Новости, 17.10.2022

Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть

Рэп-исполнитель Канье Уэст достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, сообщает компания-владелец Parlement Technologies. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:02

2022-10-17T15:02

2022-10-17T15:02

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рэп-исполнитель Канье Уэст достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, сообщает компания-владелец Parlement Technologies."Канье Уэст делает революционный шаг в медиапространство свободы слова, и ему больше никогда не придется бояться, что его удалят из социальных сетей", — утверждается в коммюнике, опубликованном на сайте дистрибьютора пресс-релизов PR Newswire.Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение IV квартала 2022 года. О финансовой составляющей соглашения не сообщается."В мире, где консервативные мнения считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободу самовыражения", — заявил Канье. Parler — сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.Неделю назад стало известно, что соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты Канье Уэста после скандальных высказываний — их сочли антисемитскими.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, канье уэст, дональд трамп, сша, россия, google, apple, twitter, знаменитости, звезды, стиль жизни, технологии, мессенджеры