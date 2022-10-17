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Сенатор Бондарев высказался об отношениях Москвы и Белграда - РИА Новости, 17.10.2022
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Сенатор Бондарев высказался об отношениях Москвы и Белграда
Сенатор Бондарев высказался об отношениях Москвы и Белграда - РИА Новости, 17.10.2022
Сенатор Бондарев высказался об отношениях Москвы и Белграда
На Сербию оказывается сильное давление со стороны Запада, но Москву и Белград связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память, считает... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T05:23
2022-10-17T05:33
виктор бондарев
россия
сербия
совет федерации рф
евросоюз
александр вулин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Сербию оказывается сильное давление со стороны Запада, но Москву и Белград связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Всё-таки сохраняются ещё в органах власти европейских стран элементы здравомыслия. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что физическое существование страны зависит от её дружбы с Россией", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Бондарева, нас с Сербией всегда объединяла дружба."Однако под давлением некоторых западных стран сейчас Сербия старается держать нейтралитет, не поддерживает Россию на международной арене. Хотя республика и не ввела против нас санкции, однако и не проявляет прежнего дружелюбия. Не признала, в частности, принятие новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - в состав России", - подчеркнул он.Конечно, у этого поступка есть прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором: признание спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях, полагает Бондарев.."Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии", - написал законодатель.По словам сенатора, сколько добра Россия и Советский Союз сделали этой стране. Ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно это помнить."Мы видим, к чему страны ЕС приводят их забывчивость и неблагодарность: к вырождению, кризису и полной зависимости от США. Евросоюз перестал быть одним из "полюсов", одним из центров принятия решений в многополярном мире", - написал законодатель.А уж по отдельности Франция, Германия, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и им подобные давно уже потеряли самостоятельность, заключил Бондарев.
https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html
https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823550311.html
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виктор бондарев, россия, сербия, совет федерации рф, евросоюз, александр вулин, санкции в отношении россии
Виктор Бондарев, Россия, Сербия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Александр Вулин, Санкции в отношении России
05:23 17.10.2022 (обновлено: 05:33 17.10.2022)
 
Сенатор Бондарев высказался об отношениях Москвы и Белграда

Сенатор Бондарев: отношения России и Сербии связывает историческая память

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Сербию оказывается сильное давление со стороны Запада, но Москву и Белград связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Всё-таки сохраняются ещё в органах власти европейских стран элементы здравомыслия. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что физическое существование страны зависит от её дружбы с Россией", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Вчера, 18:15
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России
По словам Бондарева, нас с Сербией всегда объединяла дружба.
"Однако под давлением некоторых западных стран сейчас Сербия старается держать нейтралитет, не поддерживает Россию на международной арене. Хотя республика и не ввела против нас санкции, однако и не проявляет прежнего дружелюбия. Не признала, в частности, принятие новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - в состав России", - подчеркнул он.
Конечно, у этого поступка есть прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором: признание спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях, полагает Бондарев..
"Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии", - написал законодатель.
По словам сенатора, сколько добра Россия и Советский Союз сделали этой стране. Ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно это помнить.
"Мы видим, к чему страны ЕС приводят их забывчивость и неблагодарность: к вырождению, кризису и полной зависимости от США. Евросоюз перестал быть одним из "полюсов", одним из центров принятия решений в многополярном мире", - написал законодатель.
А уж по отдельности Франция, Германия, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и им подобные давно уже потеряли самостоятельность, заключил Бондарев.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:40
Глава постоянной делегации ЕС призвал Сербию ввести санкции против России
 
Виктор БондаревРоссияСербияСовет Федерации РФЕвросоюзАлександр ВулинСанкции в отношении России
 
 
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