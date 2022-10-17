https://ria.ru/20221017/nedosyp-1824037381.html

Смертельная привычка. Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм

Смертельная привычка. Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм - РИА Новости, 17.10.2022

Смертельная привычка. Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм

Американские ученые выяснили, что регулярный недосып приводит к серьезным сбоям на молекулярном уровне — меняется структура иммунных клеток. Это способствует... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:18

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Американские ученые выяснили, что регулярный недосып приводит к серьезным сбоям на молекулярном уровне — меняется структура иммунных клеток. Это способствует развитию воспалительных процессов и в конечном итоге — преждевременному старению. О негативных последствиях нарушения сна — в материале РИА Новости.Опасный недосыпСон — базовая потребность человека, такая же, как еда, питье или дыхание. Все знают: стоит один раз не выспаться, как падает работоспособность, ухудшается реакция, портится настроение. При хроническом недосыпании нарушается обмен веществ, растет риск развития заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, обостряются многие хронические проблемы со здоровьем.У людей, которые экономят на сне, медики нередко отмечают повышенные значения основного маркера воспаления в крови — С-реактивного белка, а также высокое артериальное давление. Все это, по мнению специалистов, свидетельствует о перегрузке сердечной мышцы, может спровоцировать атеросклероз, увеличивает вероятность инсульта и инфаркта.Наконец, многочисленные исследования подтверждают связь между недосыпанием и ожирением. Недостаток сна серьезно влияет на метаболические процессы, увеличивая чувство голода и снижая ощущение насыщения. Это приводит к перееданию и набору лишнего веса.Эксперименты на животных показывают, что длительное лишение сна грозит развитием онкологических патологий и даже летальным исходом. Причина — в истощении жизненных сил организма и, как следствие, в сбоях в работе иммунной системы: она не в состоянии вовремя распознать и обезвредить злокачественные образования.Удар по иммунной системеВ первую очередь страдает защитная функция организма. Хороший сон поддерживает нормальное воспроизводство и программирование гемоцитобластов — самых ранних стволовых клеток, которые дают начало всем остальным, в том числе лимфоцитам и моноцитам — главным элементам иммунной системы."Нехватка сна подавляет Т-клеточный иммунитет, — говорит врач-терапевт Центра медицины сна, член Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук Cофия Черкасова. — Человек тогда более расположен к инфекционным заболеваниям, а вакцинация дает ему меньшую защиту от болезней".По словам невролога-сомнолога, кандидата медицинских наук Ирины Завалко, качество сна влияет как на количество иммунных клеток, так и на выделение веществ, регулирующих работу иммунной системы в целом — цитокинов и интерлейкинов."Сон помогает организму справляться с воспалением, а его недостаток приводит к развитию аутоиммунных заболеваний", — поясняет она. Недавно американские ученые выяснили, что при регулярном недосыпании даже в течение непродолжительного времени меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, которые отвечают за производство лейкоцитов. А это может иметь долгосрочный эффект.Исследователи 24 недели наблюдали за группой из 14 здоровых взрослых людей, мужчин и женщин от 20 до 75 лет. Первые шесть недель они спали по восемь часов в сутки. Потом был шестинедельный перерыв, во время которого участники вернулись к прежнему образу жизни. Затем им сократили время сна на 90 минут еще на шесть недель.После обработки результатов оказалось, что в период ограничения сна в образцах крови резко выросло количество иммунных стволовых клеток. Ученые интерпретировали это как реакцию организма на внутреннее воспаление. Авторы отмечают: высокий темп выработки иммунных клеток характерен для состояния клонального кроветворения, связанного с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ускоренным старением.Долгосрочный эффектАвторы впервые доказали, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным генетическим изменениям. К концу шестой недели третьей фазы эксперимента у всех участников наметились сбои в ДНК иммунных клеток, которые до конца наблюдений так и не восстановились."Регулярный недостаток сна или снижение его качества в значительной степени влияет на работу антиоксидантной системы на клеточном уровне и затрагивает все структуры клетки, в том числе митохондрии и ДНК,— отмечает врач-эндокринолог Марина Молдованова. — Накопление повреждений ДНК, в свою очередь, активирует клеточные сигнальные пути, которые запускают апоптоз — массовую гибель клеток, что приводит к быстрому истощению стволовых клеток и преждевременному старению. При хроническом недосыпании биологический возраст клеток увеличится в среднем лет на десять".Аналогичный эксперимент, проведенный на мышах, полностью подтвердил выводы ученых. У всех животных с нарушенным сном авторы наблюдали увеличение общего количества иммунных клеток и их перепрограммирование. При этом иммунные стволовые клетки сохраняли измененную структуру и продолжали производить дополнительные лейкоциты даже после нескольких недель восстановительного сна. В течение всего этого времени мыши были более восприимчивыми к воспалениям и инфекционным заболеваниям.Примечательно, что не все виды иммунных стволовых клеток одинаково реагировали на недостаток сна увеличением пролиферации. В некоторых кластерах их даже становилось меньше. Но в целом исследователи отметили рост их общего количества на фоне сокращения разнообразия и старения клеточной популяции. Согласно результатам предыдущих исследований, такие изменения служат предпосылкой развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции.Для снижения рисков авторы рекомендуют придерживаться здорового режима сна, особенно в раннем возрасте. И напоминают: взрослым людям необходимо спать семь-восемь часов в сутки, пожилым — семь-девять, а детям до 17 лет — ориентировочно восемь-десять.

https://ria.ru/20221014/atf-1823395205.html

https://ria.ru/20221009/altsgeymer-1821194893.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, диабет, иммунитет, нарушения иммунитета, сша