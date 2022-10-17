Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/nato-1824690917.html
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО - РИА Новости, 17.10.2022
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО
Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:34
2022-10-17T18:43
в мире
нато
марио драги
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792152433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_086e750860047b06a731518d47ee693b.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в альянсе.По словам источника, Франция, Италия и Германия настаивают, что пост генерального секретаря альянса должен занять человек с глубоким пониманием архитектуры безопасности Европы, учитывая, что именно на этом континенте сейчас сосредоточены основные вызовы для альянса."Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают", - сказал источник.Согласно этому подходу, наиболее подходящими для должности генсека считаются бывшие европейские чиновники с соответствующим опытом работы. Двое из них, Драги и премьер Греции Кириакос Мицотакис, не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, хотя эти страны выступают за человека с "более динамичной позицией", чем уходящий итальянский премьер, отметил собеседник агентства. Кроме того, Оттава призывает уделить особое внимание Арктике, и в связи с этим хочет видеть главой НАТО человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера, сообщил источник. По его словам, страны НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792152433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53b782dcbcc48d5550828fa062384f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, марио драги, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Марио Драги, Йенс Столтенберг
18:34 17.10.2022 (обновлено: 18:43 17.10.2022)
 
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО

Источник назвал Драги наиболее вероятным преемником Столтенберга на посту генсека НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysМарио Драги
Марио Драги - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Марио Драги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в альянсе.
По словам источника, Франция, Италия и Германия настаивают, что пост генерального секретаря альянса должен занять человек с глубоким пониманием архитектуры безопасности Европы, учитывая, что именно на этом континенте сейчас сосредоточены основные вызовы для альянса.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
"Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают", - сказал источник.
Согласно этому подходу, наиболее подходящими для должности генсека считаются бывшие европейские чиновники с соответствующим опытом работы. Двое из них, Драги и премьер Греции Кириакос Мицотакис, не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, хотя эти страны выступают за человека с "более динамичной позицией", чем уходящий итальянский премьер, отметил собеседник агентства. Кроме того, Оттава призывает уделить особое внимание Арктике, и в связи с этим хочет видеть главой НАТО человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера, сообщил источник. По его словам, страны НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам.
Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 08:00
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате
 
В миреНАТОМарио ДрагиЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала