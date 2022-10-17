18:34 17.10.2022 (обновлено: 18:43 17.10.2022)
Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО
Источник назвал Драги наиболее вероятным преемником Столтенберга на посту генсека НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysМарио Драги
© AP Photo / Olivier Matthys
Марио Драги. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в альянсе.
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"Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают", - сказал источник.
Согласно этому подходу, наиболее подходящими для должности генсека считаются бывшие европейские чиновники с соответствующим опытом работы. Двое из них, Драги и премьер Греции Кириакос Мицотакис, не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, хотя эти страны выступают за человека с "более динамичной позицией", чем уходящий итальянский премьер, отметил собеседник агентства. Кроме того, Оттава призывает уделить особое внимание Арктике, и в связи с этим хочет видеть главой НАТО человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера, сообщил источник. По его словам, страны НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам.
Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
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