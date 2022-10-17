https://ria.ru/20221017/nato-1824690917.html

Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО

Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО - РИА Новости, 17.10.2022

Источник назвал Драги наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО

Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:34

2022-10-17T18:34

2022-10-17T18:43

в мире

нато

марио драги

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в альянсе.По словам источника, Франция, Италия и Германия настаивают, что пост генерального секретаря альянса должен занять человек с глубоким пониманием архитектуры безопасности Европы, учитывая, что именно на этом континенте сейчас сосредоточены основные вызовы для альянса."Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают", - сказал источник.Согласно этому подходу, наиболее подходящими для должности генсека считаются бывшие европейские чиновники с соответствующим опытом работы. Двое из них, Драги и премьер Греции Кириакос Мицотакис, не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, хотя эти страны выступают за человека с "более динамичной позицией", чем уходящий итальянский премьер, отметил собеседник агентства. Кроме того, Оттава призывает уделить особое внимание Арктике, и в связи с этим хочет видеть главой НАТО человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера, сообщил источник. По его словам, страны НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, марио драги, йенс столтенберг