https://ria.ru/20221017/nato-1824485976.html

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 17.10.2022

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран и до 60 военных самолетов начинаются в понедельник и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T00:31

2022-10-17T00:31

2022-10-17T00:45

в мире

йенс столтенберг

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран и до 60 военных самолетов начинаются в понедельник и продлятся до 30 октября.Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.Бельгийские СМИ уточняют, что центром учений станет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург. По данным Бельгийской коалиции против ядерного оружия, там находятся ядерные боеголовки США. Официальные власти эту информацию не подтверждают.Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, "это плановые ежегодные учения, призванные обеспечить поддержание ядреных возможностей НАТО безопасными и эффективными". Он подчеркнул, что учения не связаны с нынешним кризисом вокруг Украины.Как уточняет бельгийский телеканал RTBF, ни один из самолетов ВВС стран НАТО, участвующих в учениях, не приблизится к территории России ближе, чем на 1000 километров.Тем не менее Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей отменить учения, учитывая напряженную международную обстановку. "В период высокой напряженности в ядерной сфере с Россией проводить такие учения безответственно", - говорится в заявлении организации.В антиядерной коалиции полагают, что такие учения на территории Бельгии делают эту страну потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта, особенно с учетом того, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС.В Стратегической концепции НАТО, обновленной на саммите в Мадриде в июне этого года, лидеры альянса подтвердили, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом".

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/kholodnaya-voyna-1824293488.html

https://ria.ru/20221014/nato-1824088151.html

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в мире, йенс столтенберг, бельгия, россия, нато, евросоюз