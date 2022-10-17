00:31 17.10.2022 (обновлено: 00:45 17.10.2022)
НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию
НАТО: плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" продлятся до 30 октября
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время учений НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время учений НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран и до 60 военных самолетов начинаются в понедельник и продлятся до 30 октября.
Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.
Бельгийские СМИ уточняют, что центром учений станет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург. По данным Бельгийской коалиции против ядерного оружия, там находятся ядерные боеголовки США. Официальные власти эту информацию не подтверждают.
Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, "это плановые ежегодные учения, призванные обеспечить поддержание ядреных возможностей НАТО безопасными и эффективными". Он подчеркнул, что учения не связаны с нынешним кризисом вокруг Украины.
Как уточняет бельгийский телеканал RTBF, ни один из самолетов ВВС стран НАТО, участвующих в учениях, не приблизится к территории России ближе, чем на 1000 километров.
Тем не менее Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей отменить учения, учитывая напряженную международную обстановку. "В период высокой напряженности в ядерной сфере с Россией проводить такие учения безответственно", - говорится в заявлении организации.
В антиядерной коалиции полагают, что такие учения на территории Бельгии делают эту страну потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта, особенно с учетом того, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС.
В Стратегической концепции НАТО, обновленной на саммите в Мадриде в июне этого года, лидеры альянса подтвердили, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом".