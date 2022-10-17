https://ria.ru/20221017/narkolaboratoriya-1824589432.html

В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию

В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию - РИА Новости, 17.10.2022

В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию

Нарколабораторию мощностью более 100 килограммов мефедрона в месяц разгромили в Подмосковье, задержан уроженец Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:27

2022-10-17T13:27

2022-10-17T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нарколабораторию мощностью более 100 килограммов мефедрона в месяц разгромили в Подмосковье, задержан уроженец Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по городу и Московской области."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан 22-летний уроженец Украины, организовавший производство и сбыт наркотических средств на территории Московского региона в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что в загородном доме в городском округе Зарайск (Подмосковье) была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона производственной мощностью более 100 килограммов в месяц. На территории были изъяты прекурсоры и химические реактивы (их подозреваемый приобретал через теневой сегмент интернета) объемом более тонны, 13,5 килограммов "синтетики", а также приспособления для расфасовки.Задержанный расфасовывал мефедрон и реализовывал посредством закладок в лесополосе Московской и Рязанской областей – он во всем сознался и сообщил места тайников, заявили в ФСБ.Против него возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по статье 228.1 УК РФ ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

московская область (подмосковье)

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)