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В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию - РИА Новости, 17.10.2022
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В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию
В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию
Нарколабораторию мощностью более 100 килограммов мефедрона в месяц разгромили в Подмосковье, задержан уроженец Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:27
2022-10-17T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нарколабораторию мощностью более 100 килограммов мефедрона в месяц разгромили в Подмосковье, задержан уроженец Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по городу и Московской области."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан 22-летний уроженец Украины, организовавший производство и сбыт наркотических средств на территории Московского региона в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что в загородном доме в городском округе Зарайск (Подмосковье) была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона производственной мощностью более 100 килограммов в месяц. На территории были изъяты прекурсоры и химические реактивы (их подозреваемый приобретал через теневой сегмент интернета) объемом более тонны, 13,5 килограммов "синтетики", а также приспособления для расфасовки.Задержанный расфасовывал мефедрон и реализовывал посредством закладок в лесополосе Московской и Рязанской областей – он во всем сознался и сообщил места тайников, заявили в ФСБ.Против него возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по статье 228.1 УК РФ ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
13:27 17.10.2022 (обновлено: 13:42 17.10.2022)
 
В Подмосковье разгромили созданную уроженцем Украины нарколабораторию

ФСБ сообщила о ликвидации в Подмосковье нарколаборатории, организованной уроженцем Украины

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нарколабораторию мощностью более 100 килограммов мефедрона в месяц разгромили в Подмосковье, задержан уроженец Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по городу и Московской области.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан 22-летний уроженец Украины, организовавший производство и сбыт наркотических средств на территории Московского региона в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в загородном доме в городском округе Зарайск (Подмосковье) была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона производственной мощностью более 100 килограммов в месяц. На территории были изъяты прекурсоры и химические реактивы (их подозреваемый приобретал через теневой сегмент интернета) объемом более тонны, 13,5 килограммов "синтетики", а также приспособления для расфасовки.
Задержанный расфасовывал мефедрон и реализовывал посредством закладок в лесополосе Московской и Рязанской областей – он во всем сознался и сообщил места тайников, заявили в ФСБ.
Против него возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по статье 228.1 УК РФ ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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