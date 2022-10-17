08:18 17.10.2022 (обновлено: 09:12 17.10.2022)
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов
Минтранс разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе.
"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", — отметили в министерстве.
Теперь для пассажирских перевозок по мосту открыто движение легковых автомобилей, автобусов, поездов и электричек.
Также пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.
Теракт на Крымском мосту
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
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По версии следствия, террористы замаскировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября палеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.
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