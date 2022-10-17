https://ria.ru/20221017/most-1824500953.html

По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов

По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов - РИА Новости, 17.10.2022

По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов

По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:18

2022-10-17T08:18

2022-10-17T09:12

общество

чп на крымском мосту

крымский мост

республика крым

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе.Теперь для пассажирских перевозок по мосту открыто движение легковых автомобилей, автобусов, поездов и электричек.Также пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы замаскировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября палеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.

https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, крымский мост, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)