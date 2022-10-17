Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/most-1824500953.html
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов - РИА Новости, 17.10.2022
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов
По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:18
2022-10-17T09:12
общество
чп на крымском мосту
крымский мост
республика крым
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824383451_0:142:3199:1941_1920x0_80_0_0_421c40ce499fc2facf99e905334137d5.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе.Теперь для пассажирских перевозок по мосту открыто движение легковых автомобилей, автобусов, поездов и электричек.Также пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы замаскировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября палеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.
https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824383451_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_e8f6ed3384c261dfbef4546d967f1b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чп на крымском мосту, крымский мост, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Республика Крым, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
08:18 17.10.2022 (обновлено: 09:12 17.10.2022)
 
По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов

Минтранс разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По Крымскому мосту открыли движение автобусов в обе стороны, сообщили в Минтрансе.
"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", — отметили в министерстве.
Теперь для пассажирских перевозок по мосту открыто движение легковых автомобилей, автобусов, поездов и электричек.
Также пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 01:05
СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста

Теракт на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 08:00
Запад переходит к террористической войне против России
По версии следствия, террористы замаскировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября палеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 16:26
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
 
ОбществоЧП на Крымском мостуКрымский мостРеспублика КрымМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала