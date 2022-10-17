https://ria.ru/20221017/moskva-1824503542.html

В Москве продолжается отбор специалистов в комплексы скорой помощи

В Москве продолжается отбор специалистов в комплексы скорой помощи - РИА Новости, 17.10.2022

В Москве продолжается отбор специалистов в комплексы скорой помощи

Третий этап отбора кандидатов на работу в новые стационарные комплексы скорой помощи начался в Москве, он включает проверку теоретических и практических знаний, РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:44

2022-10-17T08:44

2022-10-17T08:44

общество

москва

анастасия ракова

скорая помощь

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Третий этап отбора кандидатов на работу в новые стационарные комплексы скорой помощи начался в Москве, он включает проверку теоретических и практических знаний, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы продолжаем открытый отбор специалистов для работы в скоропомощных стационарных комплексах столицы. На днях стартовал третий этап: врачи и медицинские сестры начали проходить процедуру оценки профессиональных знаний и навыков. Врачи проходят ее на площадке Кадрового центра, средний медицинский персонал приглашается в медицинский колледж № 7 Депздрава. Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям. Подать заявку на работу в скоропомощных комплексах по-прежнему можно на сайте командапервых.москва", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы.Отмечается, что отбор кандидатов предусматривает несколько этапов: после получения заявки проводится проверка на соответствие выбранной должности и телефонное интервью, проверка включает в себя теоретическое тестирование, демонстрацию практических навыков, а также решение задач, основанных на реальных клинических ситуациях. Сотрудники немедицинских специальностей оценочный этап пропускают и сразу проходят собеседование с представителем работодателя. Врачи и средний медперсонал отправляются на собеседование, если успешно проходят этап оценки.Затем медицинские работники посещают стационар, который станет комплексом скорой помощи - здесь можно познакомиться с работой приемного отделения и сотрудниками больницы, задать все интересующие вопросы.Кандидаты, успешно прошедшие проверку, должны пройти специальную образовательную программу, включающую как узкоспециализированные модули и тренинги, так и общие занятия, направленные на развитие навыков эффективной коммуникации с пациентами, управления стрессом, занятия по принципам работы скоропомощных комплексов.Добавляется, что в Москве формируется сеть из шести скоропомощных стационарных комплексов: в Научно-исследовательском институте скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и в Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова. Первых пациентов в январе 2023 года примут в скоропомощных стационарных комплексах НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева.Работу в стационарных комплексах построят по новому стандарту оказания экстренной помощи. Это уникальный проект не только для Москвы, но и для России в целом, говорится в сообщении.Отмечается, что кадровый центр департамента здравоохранения Москвы уникален и не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. Центр оснащен более чем тысячей единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования, а на его территории реализуют программы непрерывного профессионального образования, проводят оценочные или аккредитационные мероприятия.

https://ria.ru/20220907/rakova-1815164335.html

https://ria.ru/20220829/skoraya-1812793059.html

https://realty.ria.ru/20220630/vertolet-1799166333.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, анастасия ракова , скорая помощь