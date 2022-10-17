https://ria.ru/20221017/monokoleso-1824673645.html
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе - РИА Новости, 17.10.2022
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:47
2022-10-17T17:47
2022-10-17T19:01
происшествия
авто
санкт-петербург
кировский район
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гибдд мвд рф
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824689164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e3d5f2e1d11b68f94ac21c0eeb15e12.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше, сообщило управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.ДТП произошло вечером 13 октября на проспекте Стачек. Водитель иномарки, перестраиваясь с крайней правой полосы, посреди которой ехал мужчина на моноколесе, зацепил его. Пострадавший на большой скорости упал на проезжую часть, а автомобилист продолжил движение."Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и задержал водителя. На место были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой помощи", - говорится в сообщении на странице управления Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".Росгвардейцы передали задержанного полиции.В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые разрешают ездить на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах) по правому краю проезжей части, если на дороге максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221017/dtp-1824646388.html
https://ria.ru/20221013/dtp-1823809819.html
санкт-петербург
кировский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824689164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4b0f85b39370589b118fc836d53c2d7f.jpg
Иномарка сбила человека на моноколесе в Петербурге. Кадры с видеорегистратора
Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше.
2022-10-17T17:47
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, кировский район, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Кировский район, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ, ДТП
17:47 17.10.2022 (обновлено: 19:01 17.10.2022)
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
В Петербурге Росгвардия задержала скрывшегося водителя, сбившего мужчину на моноколесе