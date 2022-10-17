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В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе - РИА Новости, 17.10.2022
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В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе - РИА Новости, 17.10.2022
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:47
2022-10-17T19:01
происшествия
авто
санкт-петербург
кировский район
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гибдд мвд рф
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше, сообщило управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.ДТП произошло вечером 13 октября на проспекте Стачек. Водитель иномарки, перестраиваясь с крайней правой полосы, посреди которой ехал мужчина на моноколесе, зацепил его. Пострадавший на большой скорости упал на проезжую часть, а автомобилист продолжил движение."Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и задержал водителя. На место были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой помощи", - говорится в сообщении на странице управления Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".Росгвардейцы передали задержанного полиции.В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые разрешают ездить на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах) по правому краю проезжей части, если на дороге максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221017/dtp-1824646388.html
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Иномарка сбила человека на моноколесе в Петербурге. Кадры с видеорегистратора
Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше.
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происшествия, авто, санкт-петербург, кировский район, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Кировский район, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ, ДТП
17:47 17.10.2022 (обновлено: 19:01 17.10.2022)
 
В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе

В Петербурге Росгвардия задержала скрывшегося водителя, сбившего мужчину на моноколесе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше, сообщило управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло вечером 13 октября на проспекте Стачек. Водитель иномарки, перестраиваясь с крайней правой полосы, посреди которой ехал мужчина на моноколесе, зацепил его. Пострадавший на большой скорости упал на проезжую часть, а автомобилист продолжил движение.
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"Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и задержал водителя. На место были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой помощи", - говорится в сообщении на странице управления Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".
Росгвардейцы передали задержанного полиции.
В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые разрешают ездить на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах) по правому краю проезжей части, если на дороге максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургКировский районРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГИБДД МВД РФДТП
 
 
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