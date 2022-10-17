https://ria.ru/20221017/monokoleso-1824673645.html

В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе

В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе - РИА Новости, 17.10.2022

В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе

Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:47

2022-10-17T17:47

2022-10-17T19:01

происшествия

авто

санкт-петербург

кировский район

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гибдд мвд рф

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше, сообщило управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.ДТП произошло вечером 13 октября на проспекте Стачек. Водитель иномарки, перестраиваясь с крайней правой полосы, посреди которой ехал мужчина на моноколесе, зацепил его. Пострадавший на большой скорости упал на проезжую часть, а автомобилист продолжил движение."Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и задержал водителя. На место были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой помощи", - говорится в сообщении на странице управления Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".Росгвардейцы передали задержанного полиции.В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые разрешают ездить на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах) по правому краю проезжей части, если на дороге максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221017/dtp-1824646388.html

https://ria.ru/20221013/dtp-1823809819.html

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кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иномарка сбила человека на моноколесе в Петербурге. Кадры с видеорегистратора Ставшие очевидцами ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали водителя иномарки, который сбил человека на моноколесе и поехал дальше. 2022-10-17T17:47 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, кировский район, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, дтп