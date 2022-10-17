15:38 17.10.2022 (обновлено: 15:43 17.10.2022)
В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой
Губернатор Петербурга Беглов сообщил о трех ошибочно мобилизованных, которых вернули домой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой.
"Получил сообщение, что среди призванных – мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата... В пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Ко всему прочему выяснилось, что он – высококвалифицированный IT-специалист в крупной отечественной компании. Призвали мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок оказалось, что у него есть бронь на работе", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что по всем случаям разобрались. "Мобилизованные с нарушением вернулись домой", - отметил он.
Беглов призвал обо всех спорных случаях при частичной мобилизации сообщать на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что по данным на 13 октября 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.