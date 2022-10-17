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В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой - РИА Новости, 17.10.2022
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В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой
В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой - РИА Новости, 17.10.2022
В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:38
2022-10-17T15:43
общество
александр беглов
борис пиотровский
сергей шойгу
санкт-петербург
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой."Получил сообщение, что среди призванных – мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата... В пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Ко всему прочему выяснилось, что он – высококвалифицированный IT-специалист в крупной отечественной компании. Призвали мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок оказалось, что у него есть бронь на работе", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что по всем случаям разобрались. "Мобилизованные с нарушением вернулись домой", - отметил он.Беглов призвал обо всех спорных случаях при частичной мобилизации сообщать на его странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что по данным на 13 октября 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, александр беглов, борис пиотровский, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Беглов, Борис Пиотровский, Сергей Шойгу, Санкт-Петербург, Россия, Частичная мобилизация в России
15:38 17.10.2022 (обновлено: 15:43 17.10.2022)
 
В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой

Губернатор Петербурга Беглов сообщил о трех ошибочно мобилизованных, которых вернули домой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой.
"Получил сообщение, что среди призванных – мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата... В пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Ко всему прочему выяснилось, что он – высококвалифицированный IT-специалист в крупной отечественной компании. Призвали мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок оказалось, что у него есть бронь на работе", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Губернатор отметил, что по всем случаям разобрались. "Мобилизованные с нарушением вернулись домой", - отметил он.
Беглов призвал обо всех спорных случаях при частичной мобилизации сообщать на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что по данным на 13 октября 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоАлександр БегловБорис ПиотровскийСергей ШойгуСанкт-ПетербургРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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