https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824627460.html

В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой

В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой - РИА Новости, 17.10.2022

В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:38

2022-10-17T15:38

2022-10-17T15:43

общество

александр беглов

борис пиотровский

сергей шойгу

санкт-петербург

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что еще трех жителей, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой."Получил сообщение, что среди призванных – мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата... В пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Ко всему прочему выяснилось, что он – высококвалифицированный IT-специалист в крупной отечественной компании. Призвали мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок оказалось, что у него есть бронь на работе", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что по всем случаям разобрались. "Мобилизованные с нарушением вернулись домой", - отметил он.Беглов призвал обо всех спорных случаях при частичной мобилизации сообщать на его странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что по данным на 13 октября 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823527096.html

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общество, александр беглов, борис пиотровский, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии