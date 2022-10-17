12:05 17.10.2022 (обновлено: 12:36 17.10.2022)
В Москве завершили частичную мобилизацию
Мэр Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, разосланные повестки больше не действуют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара города.
"Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", — говорится в личном блоге мэра.
Собянин подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для многих московских семей, но выполнение поставленных задач стало возможным благодаря ответственности и патриотизму жителей города.
Мэр поблагодарил москвичей и выразил надежду, что все мобилизованные вернутся здоровыми.
"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких", — добавил Собянин.
Москва дополнительно выплачивает призванным в рамках частичной мобилизации по 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в столице действует центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.