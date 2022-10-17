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В Москве завершили частичную мобилизацию - РИА Новости, 17.10.2022
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В Москве завершили частичную мобилизацию
В Москве завершили частичную мобилизацию - РИА Новости, 17.10.2022
В Москве завершили частичную мобилизацию
В Москве завершилась частичная мобилизация, разосланные повестки больше не действуют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:05
2022-10-17T12:36
специальная военная операция на украине
москва
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, разосланные повестки больше не действуют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара города.Собянин подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для многих московских семей, но выполнение поставленных задач стало возможным благодаря ответственности и патриотизму жителей города.Мэр поблагодарил москвичей и выразил надежду, что все мобилизованные вернутся здоровыми.Москва дополнительно выплачивает призванным в рамках частичной мобилизации по 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в столице действует центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
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Специальная военная операция на Украине, Москва
12:05 17.10.2022 (обновлено: 12:36 17.10.2022)
 
В Москве завершили частичную мобилизацию

Мэр Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, разосланные повестки больше не действуют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара города.

"Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", — говорится в личном блоге мэра.

Собянин подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для многих московских семей, но выполнение поставленных задач стало возможным благодаря ответственности и патриотизму жителей города.
Мэр поблагодарил москвичей и выразил надежду, что все мобилизованные вернутся здоровыми.
"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких", — добавил Собянин.
Москва дополнительно выплачивает призванным в рамках частичной мобилизации по 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в столице действует центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.
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Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
 
Специальная военная операция на УкраинеМосква
 
 
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