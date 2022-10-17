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В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
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В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации
В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации
Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:13
2022-10-17T09:30
сергей миронов
россия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
частичная мобилизация в россии
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости."Отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, по частичной мобилизации по должности для сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.Авторы предлагают предоставлять отсрочку депутатам и сенаторам на общих основаниях.Кроме того, парламентарии предлагают прописать в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке категории граждан, подлежащих призыву на военную службу по частичной мобилизации "в первоочередном порядке".Среди таких категорий - граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, в воинских подразделениях МЧС. Другая категория - граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ.Законодатели также предлагают расширить перечень категорий граждан для получения отсрочки. Всего эсеры предложили 16 таких категорий, среди них - признанные ограниченно годными по состоянию здоровья (категория "В"); проходящие альтернативную гражданскую службу; сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери) граждане; родители (усыновители) или опекуны, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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сергей миронов, россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии, общество, совет федерации рф, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Частичная мобилизация в России, Общество, Совет Федерации РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
09:13 17.10.2022 (обновлено: 09:30 17.10.2022)
 
В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации

Эсеры разработали законопроект по отмене отсрочки для депутатов и сенаторов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"Отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, по частичной мобилизации по должности для сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.
Авторы предлагают предоставлять отсрочку депутатам и сенаторам на общих основаниях.
Кроме того, парламентарии предлагают прописать в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке категории граждан, подлежащих призыву на военную службу по частичной мобилизации "в первоочередном порядке".
Среди таких категорий - граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, в воинских подразделениях МЧС. Другая категория - граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ.
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Законодатели также предлагают расширить перечень категорий граждан для получения отсрочки. Всего эсеры предложили 16 таких категорий, среди них - признанные ограниченно годными по состоянию здоровья (категория "В"); проходящие альтернативную гражданскую службу; сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери) граждане; родители (усыновители) или опекуны, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения.
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Сергей МироновРоссияГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Частичная мобилизация в РоссииОбществоСовет Федерации РФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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