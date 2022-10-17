https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824507609.html

В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации

В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022

В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации

Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:13

2022-10-17T09:13

2022-10-17T09:30

сергей миронов

россия

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

частичная мобилизация в россии

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости."Отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, по частичной мобилизации по должности для сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.Авторы предлагают предоставлять отсрочку депутатам и сенаторам на общих основаниях.Кроме того, парламентарии предлагают прописать в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке категории граждан, подлежащих призыву на военную службу по частичной мобилизации "в первоочередном порядке".Среди таких категорий - граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, в воинских подразделениях МЧС. Другая категория - граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ.Законодатели также предлагают расширить перечень категорий граждан для получения отсрочки. Всего эсеры предложили 16 таких категорий, среди них - признанные ограниченно годными по состоянию здоровья (категория "В"); проходящие альтернативную гражданскую службу; сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери) граждане; родители (усыновители) или опекуны, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html

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