https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html

Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы

Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы - РИА Новости, 17.10.2022

Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы

Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну в этом случае является показательным, подчеркивающим бессмысленность подобных действий, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского."Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты", - сказал РИА Новости Шолохов.Он пояснил, что есть категория, по его словам, к ней не во всех случаях применимо слово "литература", которая требует подобного подхода."Ну а касательно конкретного случая, я думаю, союз и обратился за тем, чтобы показать, что есть пределы для усердствования в этом направлении", - добавил он.В то же время Шолохов отметил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также он занимался вопросами возрастной маркировки литературы."Но еще раз повторяю, что нужно понимать – из любого хорошего начинания можно сделать абсолютный идиотизм", - заключил Шолохов.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором.

https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), михаил шолохов, александр хинштейн, александр шолохов, общество