Рейтинг@Mail.ru
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы - РИА Новости, 17.10.2022
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
михаил шолохов
александр хинштейн
александр шолохов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну в этом случае является показательным, подчеркивающим бессмысленность подобных действий, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского."Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты", - сказал РИА Новости Шолохов.Он пояснил, что есть категория, по его словам, к ней не во всех случаях применимо слово "литература", которая требует подобного подхода."Ну а касательно конкретного случая, я думаю, союз и обратился за тем, чтобы показать, что есть пределы для усердствования в этом направлении", - добавил он.В то же время Шолохов отметил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также он занимался вопросами возрастной маркировки литературы."Но еще раз повторяю, что нужно понимать – из любого хорошего начинания можно сделать абсолютный идиотизм", - заключил Шолохов.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором.
https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html
https://ria.ru/20220527/knigi-1791027891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), михаил шолохов, александр хинштейн, александр шолохов, общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Михаил Шолохов, Александр Хинштейн, Александр Шолохов, Общество
11:29 17.10.2022
 
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы

Шолохов: классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну в этом случае является показательным, подчеркивающим бессмысленность подобных действий, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:53
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
"Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты", - сказал РИА Новости Шолохов.
Он пояснил, что есть категория, по его словам, к ней не во всех случаях применимо слово "литература", которая требует подобного подхода.
"Ну а касательно конкретного случая, я думаю, союз и обратился за тем, чтобы показать, что есть пределы для усердствования в этом направлении", - добавил он.
В то же время Шолохов отметил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также он занимался вопросами возрастной маркировки литературы.
"Но еще раз повторяю, что нужно понимать – из любого хорошего начинания можно сделать абсолютный идиотизм", - заключил Шолохов.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором.
Кадры из школы в освобожденном поселке Троицкое - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 09:10Специальная военная операция на Украине
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
 
РоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Михаил ШолоховАлександр ХинштейнАлександр ШолоховОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала