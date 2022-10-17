https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы - РИА Новости, 17.10.2022
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
михаил шолохов
александр хинштейн
александр шолохов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну в этом случае является показательным, подчеркивающим бессмысленность подобных действий, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского."Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты", - сказал РИА Новости Шолохов.Он пояснил, что есть категория, по его словам, к ней не во всех случаях применимо слово "литература", которая требует подобного подхода."Ну а касательно конкретного случая, я думаю, союз и обратился за тем, чтобы показать, что есть пределы для усердствования в этом направлении", - добавил он.В то же время Шолохов отметил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также он занимался вопросами возрастной маркировки литературы."Но еще раз повторяю, что нужно понимать – из любого хорошего начинания можно сделать абсолютный идиотизм", - заключил Шолохов.Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором.
https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html
https://ria.ru/20220527/knigi-1791027891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), михаил шолохов, александр хинштейн, александр шолохов, общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Михаил Шолохов, Александр Хинштейн, Александр Шолохов, Общество
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
Шолохов: классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Классическую литературу не нужно проверять на пропаганду нетрадиционных ценностей, и письмо Российского книжного союза (РКС) к депутату ГД Александру Хинштейну в этом случае является показательным, подчеркивающим бессмысленность подобных действий, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова
, "Обломов" Ивана Гончарова
и "Бесы" Федора Достоевского
.
"Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты", - сказал РИА Новости Шолохов.
Он пояснил, что есть категория, по его словам, к ней не во всех случаях применимо слово "литература", которая требует подобного подхода.
"Ну а касательно конкретного случая, я думаю, союз и обратился за тем, чтобы показать, что есть пределы для усердствования в этом направлении", - добавил он.
В то же время Шолохов отметил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также он занимался вопросами возрастной маркировки литературы.
"Но еще раз повторяю, что нужно понимать – из любого хорошего начинания можно сделать абсолютный идиотизм", - заключил Шолохов.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассматриваться в ГД в осеннюю сессию. Он отмечал, что, в том числе, будут разрабатываться механизмы оценки литературы ЛГБТ-тематики и проведения экспертных исследований Роскомнадзором
.