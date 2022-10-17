https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824545494.html
В Совфеде заявили о поддержке закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств
В Совфеде заявили о поддержке закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 17.10.2022
В Совфеде заявили о поддержке закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств
В социальном комитете Совфеда поддержат закон об онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту, сказала глава комитета Инна Святенко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:16
2022-10-17T11:16
2022-10-17T11:16
общество
москва
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совет федерации рф
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В социальном комитете Совфеда поддержат закон об онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту, сказала глава комитета Инна Святенко.Ранее Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях."Госдума рассмотрела закон о продаже дистанционно рецептурных препаратов. Во вторник на заседании комитета СФ мы (также) рассмотрим закон, мы его поддержим", - сказала политик в ходе Всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ-2022", проходящей на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".По словам законодателя, это даст определенные возможности для пациентов получать лекарственные препараты, что называется, не выходя из дома.Святенко подчеркнула, что в рамках этого пилота должны быть отработаны все возможные риски.Она выразила уверенность, что подобные новеллы позволят повысить доступность препаратов для наших граждан, но при этом "должен быть контроль – чтобы все было без нарушения законодательства".Сенатор напомнила, что ранее уже была разработана система мониторинга движения лекарственных препаратов. Минздрав в период Covid предоставил возможность безрецептурной продажи лекарств онлайн при наличии у аптечной организации специального разрешения."Совет Федерации с настороженностью отнесся к данным мерам, потому что здесь важно осуществление контроля, чтобы не было нарушения законодательства", - заключила она.Закон о проведении эксперимента о продаже онлайн рецептурных препаратов в трех регионах страны СФ планирует рассмотреть на заседании в среду.
https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html
https://ria.ru/20220927/bol-1819667907.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), совет федерации рф, инна святенко, здоровье - общество, госдума рф, белгородская область
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ, Инна Святенко, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Белгородская область
В Совфеде заявили о поддержке закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Член Совфеда Святенко: сенаторы поддержат закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В социальном комитете Совфеда поддержат закон об онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту, сказала глава комитета Инна Святенко.
Ранее Госдума
приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве
, Белгородской и Московской областях
.
"Госдума рассмотрела закон о продаже дистанционно рецептурных препаратов. Во вторник на заседании комитета СФ мы (также) рассмотрим закон, мы его поддержим", - сказала политик в ходе Всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ-2022", проходящей на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По словам законодателя, это даст определенные возможности для пациентов получать лекарственные препараты, что называется, не выходя из дома.
Святенко подчеркнула, что в рамках этого пилота должны быть отработаны все возможные риски.
Она выразила уверенность, что подобные новеллы позволят повысить доступность препаратов для наших граждан, но при этом "должен быть контроль – чтобы все было без нарушения законодательства".
Сенатор напомнила, что ранее уже была разработана система мониторинга движения лекарственных препаратов. Минздрав в период Covid предоставил возможность безрецептурной продажи лекарств онлайн при наличии у аптечной организации специального разрешения.
"Совет Федерации с настороженностью отнесся к данным мерам, потому что здесь важно осуществление контроля, чтобы не было нарушения законодательства", - заключила она.
Закон о проведении эксперимента о продаже онлайн рецептурных препаратов в трех регионах страны СФ планирует рассмотреть на заседании в среду.