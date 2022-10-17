Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам
Сенатор Клишас попросил ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах для добровольцев
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам.
"В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", - говорится в размещенном Клишасом в своём Telegram-канале письме.
Он напомнил, что действующее законодательство, касающееся кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ. "Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", - заявил сенатор.
Клишас попросил Набиуллину дать необходимые разъяснения банкам.
"Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", - резюмировал он.
Как подчеркнул Клишас, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", - отметил он.
"Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" - заявил сенатор.
По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".