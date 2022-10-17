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Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам - РИА Новости, 17.10.2022
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Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам
Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам - РИА Новости, 17.10.2022
Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:15
2022-10-17T16:15
андрей клишас
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам."В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", - говорится в размещенном Клишасом в своём Telegram-канале письме.Он напомнил, что действующее законодательство, касающееся кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ. "Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", - заявил сенатор.Клишас попросил Набиуллину дать необходимые разъяснения банкам."Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", - резюмировал он.Как подчеркнул Клишас, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", - отметил он."Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" - заявил сенатор.По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".
https://ria.ru/20221014/oblava-1824005917.html
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андрей клишас, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, вооруженные силы рф, telegram (приложение), общество
Андрей Клишас, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Telegram (приложение), Общество
16:15 17.10.2022
 
Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам

Сенатор Клишас попросил ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах для добровольцев

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам.
"В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", - говорится в размещенном Клишасом в своём Telegram-канале письме.
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Он напомнил, что действующее законодательство, касающееся кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ. "Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", - заявил сенатор.
Клишас попросил Набиуллину дать необходимые разъяснения банкам.
"Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", - резюмировал он.
Как подчеркнул Клишас, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", - отметил он.
"Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" - заявил сенатор.
По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".
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Андрей КлишасЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФВооруженные силы РФTelegram (приложение)Общество
 
 
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