https://ria.ru/20221017/klishas-1824638068.html

Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам

Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам - РИА Новости, 17.10.2022

Клишас просит ЦБ разъяснить банкам о кредитных каникулах добровольцам

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:15

2022-10-17T16:15

2022-10-17T16:15

андрей клишас

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

вооруженные силы рф

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что направил запрос председатель Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам."В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", - говорится в размещенном Клишасом в своём Telegram-канале письме.Он напомнил, что действующее законодательство, касающееся кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ. "Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", - заявил сенатор.Клишас попросил Набиуллину дать необходимые разъяснения банкам."Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", - резюмировал он.Как подчеркнул Клишас, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", - отметил он."Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" - заявил сенатор.По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".

https://ria.ru/20221014/oblava-1824005917.html

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андрей клишас, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, вооруженные силы рф, telegram (приложение), общество