https://ria.ru/20221017/kitay-1824469382.html

"Этого не должно было случиться": в США недовольны съездом КПК в Пекине

"Этого не должно было случиться": в США недовольны съездом КПК в Пекине - РИА Новости, 17.10.2022

"Этого не должно было случиться": в США недовольны съездом КПК в Пекине

Первое, что надо понять по поводу открывшегося вчера в Пекине съезда правящей партии Китая, — что "этого не должно было случиться". Так гласит редакционная... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:16

авторы

в мире

си цзиньпин

китай

сша

пекин

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Первое, что надо понять по поводу открывшегося вчера в Пекине съезда правящей партии Китая, — что "этого не должно было случиться". Так гласит редакционная статья в The Washington Post.А редакционные статьи в этом издании — это единогласно сформулированная всей редколлегией истина и руководство к мышлению всякого порядочного демократа и западника. Следование всем формулировкам и принятие их на вооружение обязательны. И ритуал их оглашения не сильно отличается от такого же ритуала проведения партийных съездов в Китае, на которых уже фактически мало что решается — все решения принимаются в течение нескольких месяцев дискуссий до съезда.Посмотрим, чего именно не должно было случиться не то что с Китаем, а с миром в целом. Не должно было быть решения о том, что глава партии и, соответственно, государства — Си Цзиньпин — пошел бы на третий пятилетний срок. Да его и на первый срок избирать было нельзя, потому что этот человек установил в стране диктатуру, "подчинил Тибет, Гонконг и Синьцзян"… Это как — тут его не перепутали с Хубилай-ханом и иными историческими деятелями? Но редакционная статья заводит свою волынку, например, о "геноцидообразном принудительном труде" в Синьцзяне и прочих давно разоблаченных "ужасах".Главное же, почему Си Цзиньпина вообще "не должно было случиться", это потому, что "очевидно: подъем Китая несовместим со стратегическими интересами США и еще меньше совместим с миропорядком, основанном на правилах". Ну, мы знаем, что это за миропорядок и что за правила, которых никто не видел. Но в целом признание (даже напоминание) ясное: полвека политики приручения и озападнивания Китая — Бобику известно куда.В этой редакционной статье еще много смешного, включая пассаж насчет борьбы с коронавирусом: "если бы Китай и правда хотел найти способы уменьшить риски и возобновить нормальную жизнь, он бы импортировал вакцину, сделанную на Западе". Спасибо, что напомнили.Этот демократический документ был опубликован чуть ли не час в час одновременно с выходом Си Цзиньпина на трибуну съезда для длинного доклада. То есть написан был заранее. Давайте посмотрим, что же — как получается — ответил его составителям председатель Си и что подтверждает их общие мрачные выводы насчет предстоящей "трудной эры" для всего мира.Китай, говорит Си, проводил стратегию национального обновления "среди глобальных перемен масштаба, невиданного за целое столетие", и "перед лицом коренных перемен в международной ситуации" руководство страны хранило твердую, стратегическую решимость и "отстаивало коренные интересы страны, показав бойцовский дух".Не правда ли, видно, что ситуация в мире в целом тут оценивается более чем трезво и что у миропорядка, основанного на тех самых загадочных правилах, шансов немного?Китай в этой ситуации, словами Си, "играет активную роль в реформе и развитии систем международного управления", чтобы сделать последнее более равноправным и справедливым. В целом же мир оказался "на перекрестке истории", и будущее его решать всем народам.Несколько раз в речи повторялись слова насчет национальной безопасности во всей работе партии. Здесь надо вспомнить про бесчисленное количество публикующихся постоянно во множестве СМИ по всему миру графиках роста военных расходов Китая — официальных и угадываемых. В целом именно в последние пять лет (из десяти, в течение которых Си у власти) страна получила мощный военный флот с авианосцами, множество новых видов вооружений, включая гиперзвук, то есть приобрела качественно новые возможности противостоять нажиму.Съезд продлится ровно неделю, и после следующего воскресенья стране и миру покажут обновленное высшее руководство. Понятно, что разговоры о военном заговоре с целью свержения Си — это для простых умов, так же как кадры колонны техники, шедшей на пекинский парад, употребляли для подтверждения этой смелой идеи.Однако споры о будущей стратегии, конечно, велись. Это не была фракционная борьба за власть, а скорее дискуссия двух точек зрения. Одна была за возвращение к концепции из конца 70-х годов — сидеть тихо, не показывать силу, не вмешиваться в глобальные дела. Вторая — и, видимо, победившая — в том, что даже если бы очень хотелось сидеть тихо, сотрясаемый судорогой Запад этим не обманешь. Существование Китая в виде первой, да даже и второй экономики мира, смотри выше — несовместимо со стратегическими интересами США.Еще одна любимая тема всех китаеведческих дискуссий в том, что в стране якобы боролись проамериканская и антиамериканская фракции, особенно в экономическом блоке правящих структур. Российское экспертное сообщество сейчас пришло к выводу, что действительно проамериканского лобби в стране нет, если вообще было. Сохранялись идеалисты, допускавшие серьезные катаклизмы в США, после которых Америка долгие годы была бы вынуждена вести себя во внешнем мире тихо и не пытаться давить Китай санкциями, как она это делает сейчас. Но сидеть и ждать этого (вполне возможного) развития событий — наверное, нет смысла.Строятся самые разные предположения о том, кто возглавит правительство Китая и какую команду возьмет с собой. На съезде это станет яснее. Но следует ожидать, что в команде этой будет достаточно много людей с опытом ведения дел с американским и прочим западным деловым сообществом. Дело в том, что для Китая, как и для России, идеальная — хотя рассчитанная на очень долгий срок — стратегия вовсе не в том, чтобы отвоевать себе половину мира, с которой можно торговать и вести прочие дела в комфорте. Это, наоборот, цель нынешнего Запада — если не получается с миром в целом, то создать себе лагерь "демократов", враждующий с "автократами", и посмотреть, у кого из них лучше получится.А у нас, у китайцев и прочих стратегическая цель в ином — чтобы Восток и Запад, так же как Север и Юг, жили в разнообразном мире, уважали интересы друг друга и не пытались кого-либо "сдерживать", ослаблять и уничтожать. Китайский съезд пока что подтверждает, что движение к этой цели в Пекине идет осознанно и ровно.

https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824147607.html

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

https://ria.ru/20220930/infovoyna-1820432167.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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авторы, в мире, си цзиньпин, китай, сша, пекин