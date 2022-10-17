https://ria.ru/20221017/kisida-1824495357.html

Премьер Японии сделал подношение в "милитаристский" храм

Премьер Японии сделал подношение в "милитаристский" храм - РИА Новости, 17.10.2022

Премьер Японии сделал подношение в "милитаристский" храм

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо. В странах Азии этот храм часто ассоциируется с... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T06:25

2022-10-17T06:25

2022-10-17T11:09

в мире

фумио кисида

япония

китай

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg

ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо. В странах Азии этот храм часто ассоциируется с японским милитаризмом.В Ясукуни в честь храмовых праздников, которые проходят в октябре, направили парное украшение с надписью "От премьер-министра Фумио Кисиды". Оно представляет собой два постамента с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка клейеры японской. На правом украшении располагаются ритуальное зеркало и магатама — символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом — меч. Все три предмета совпадают с "Тремя сокровищами" — символами императорской власти.Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, воздержался от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в апреле, во время весенних праздников.Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят трижды в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны — 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от такого шага, ограничиваясь передачей подношений. Первый с 2013 года визит в храм он нанес вскоре после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Суга, сменивший его на этом посту, также лично не появлялся в храме.В Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html

https://ria.ru/20220827/yaponiya-1812527121.html

япония

китай

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, фумио кисида, япония, китай, азия