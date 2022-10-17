https://ria.ru/20221017/kapremont-1824647556.html

Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья

Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья - РИА Новости, 17.10.2022

Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья

В Ленинградской области завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных домов, что составляет 80 процентов от запланированных в этом году работ, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:43

2022-10-17T16:43

2022-10-17T16:43

ленинградская область

жкх

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. В Ленинградской области завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных домов, что составляет 80 процентов от запланированных в этом году работ, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.По его словам, в 917 домах проводится 1088 разных видов работ: от разработки проектов до ремонта фасадов, кровель, фундаментов и внутренних коммуникаций, замены лифтов."Мы завершили капремонт всех систем теплоснабжения, запланированных на этот год, до начала отопительного сезона. Отремонтированы практически все кровли. Это позволит сократить потери тепла в квартирах ленинградцев и на теплотрассах, снизить аварийность и в целом сделать прохождение отопительного сезона в регионе более комфортным", — сказал Тимков.Чиновник также отметил, что в этом году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в многоквартирных домах, завершаются работы по замене еще пяти лифтов. Всего за три года в регионе заменили 565 лифтов, из которые 97 при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ."Всего краткосрочный план капремонта 2020-2022 годов включил 4805 видов работ в 3145 домах. Планируется, что до конца года 99 процентов запланированных работ будут завершены. По нескольким адресам продолжатся внутренние работы, которые можно проводить в любой сезон", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы проводятся с привлечением средств граждан. Ленинградцы ответственно подходят к оплате капремонта: сейчас собираемость превышает 97 процентов. Тариф на 2022 год составляет 8,98 рублей за квадратный метр.

https://ria.ru/20221005/popravki-1821763803.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, общество