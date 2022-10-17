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Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья - РИА Новости, 17.10.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221017/kapremont-1824647556.html
Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья
Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья - РИА Новости, 17.10.2022
Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья
В Ленинградской области завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных домов, что составляет 80 процентов от запланированных в этом году работ, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:43
2022-10-17T16:43
ленинградская область
жкх
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. В Ленинградской области завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных домов, что составляет 80 процентов от запланированных в этом году работ, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.По его словам, в 917 домах проводится 1088 разных видов работ: от разработки проектов до ремонта фасадов, кровель, фундаментов и внутренних коммуникаций, замены лифтов."Мы завершили капремонт всех систем теплоснабжения, запланированных на этот год, до начала отопительного сезона. Отремонтированы практически все кровли. Это позволит сократить потери тепла в квартирах ленинградцев и на теплотрассах, снизить аварийность и в целом сделать прохождение отопительного сезона в регионе более комфортным", — сказал Тимков.Чиновник также отметил, что в этом году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в многоквартирных домах, завершаются работы по замене еще пяти лифтов. Всего за три года в регионе заменили 565 лифтов, из которые 97 при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ."Всего краткосрочный план капремонта 2020-2022 годов включил 4805 видов работ в 3145 домах. Планируется, что до конца года 99 процентов запланированных работ будут завершены. По нескольким адресам продолжатся внутренние работы, которые можно проводить в любой сезон", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы проводятся с привлечением средств граждан. Ленинградцы ответственно подходят к оплате капремонта: сейчас собираемость превышает 97 процентов. Тариф на 2022 год составляет 8,98 рублей за квадратный метр.
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жкх, общество
Ленинградская область , ЖКХ, Общество
16:43 17.10.2022
 

Ленобласть на 80% выполнила годовой план по капремонту жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Капитальный ремонт жилья
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. В Ленинградской области завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных домов, что составляет 80 процентов от запланированных в этом году работ, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.
По его словам, в 917 домах проводится 1088 разных видов работ: от разработки проектов до ремонта фасадов, кровель, фундаментов и внутренних коммуникаций, замены лифтов.
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"Мы завершили капремонт всех систем теплоснабжения, запланированных на этот год, до начала отопительного сезона. Отремонтированы практически все кровли. Это позволит сократить потери тепла в квартирах ленинградцев и на теплотрассах, снизить аварийность и в целом сделать прохождение отопительного сезона в регионе более комфортным", — сказал Тимков.
Чиновник также отметил, что в этом году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в многоквартирных домах, завершаются работы по замене еще пяти лифтов. Всего за три года в регионе заменили 565 лифтов, из которые 97 при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.
"Всего краткосрочный план капремонта 2020-2022 годов включил 4805 видов работ в 3145 домах. Планируется, что до конца года 99 процентов запланированных работ будут завершены. По нескольким адресам продолжатся внутренние работы, которые можно проводить в любой сезон", — отметили в пресс-службе областной администрации добавив, что работы проводятся с привлечением средств граждан. Ленинградцы ответственно подходят к оплате капремонта: сейчас собираемость превышает 97 процентов. Тариф на 2022 год составляет 8,98 рублей за квадратный метр.
 
Ленинградская областьЖКХОбщество
 
 
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