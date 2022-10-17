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Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России - РИА Новости, 17.10.2022
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Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России - РИА Новости, 17.10.2022
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:27
2022-10-17T15:27
в мире
хосейн амир абдоллахиан
иран
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию."К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и, в основном, они подпитываются западными источниками информации", - приводит агентство Eqtesad News слова Канаани.Он отметил, что иранская сторона не раз отмечала, что не экспортировала и не будет экспортировать оружие никакой из сторон конфликта. "Точно так же, как Иран был против войны в Сирии, Ираке и Афганистане. Внешняя политика Ирана основана на противодействии войне. Таким же образом Иран выступает против войны и на Украине. Для этого он прилагал усилия, опираясь на свои возможности, чтобы положить конец военным действиям", - добавил иранский дипломат.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221016/ssha-1824459134.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Россия, Украина, МИД Ирана
15:27 17.10.2022
 
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России

МИД Ирана опроверг новые сообщения о поставках оружия России для использования на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.
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"К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и, в основном, они подпитываются западными источниками информации", - приводит агентство Eqtesad News слова Канаани.
Он отметил, что иранская сторона не раз отмечала, что не экспортировала и не будет экспортировать оружие никакой из сторон конфликта. "Точно так же, как Иран был против войны в Сирии, Ираке и Афганистане. Внешняя политика Ирана основана на противодействии войне. Таким же образом Иран выступает против войны и на Украине. Для этого он прилагал усилия, опираясь на свои возможности, чтобы положить конец военным действиям", - добавил иранский дипломат.
В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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