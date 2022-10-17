https://ria.ru/20221017/granitsy-1824597710.html
Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном
Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном - РИА Новости, 17.10.2022
Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил лидера РФ Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном, сообщил в понедельник секретарь... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:00
2022-10-17T14:00
2022-10-17T14:00
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил лидера РФ Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном, сообщил в понедельник секретарь киргизского Совбеза Марат Иманкулов."На встрече в Астане между тремя лидерами состоялся открытый разговор по вопросу границ… Жапаров попросил Путина помочь разобраться с этим вопросом, потому как нам самим все сложнее его решить", - заявил Иманкулов в понедельник в эфире государственной радиостанции "Биринчи радио".По словам Иманкулова, глава РФ пообещал подумать над этим, поднять документы, рассмотреть варианты сторон и дать оценку."В России могут быть архивные документы и карты, которые помогут решить вопрос границ", - добавил секретарь Совбеза.Встреча президента Киргизии Садыра Жапарова, президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона прошла на прошлой неделе в Астане. Первые лица государств обсуждали вопрос делимитации киргизко-таджикской государственной границы.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20221014/vstrecha-1824077087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, киргизия
В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Россия, Киргизия
Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном
Президент Киргизии Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном
БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил лидера РФ Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном, сообщил в понедельник секретарь киргизского Совбеза Марат Иманкулов.
"На встрече в Астане
между тремя лидерами состоялся открытый разговор по вопросу границ… Жапаров попросил Путина помочь разобраться с этим вопросом, потому как нам самим все сложнее его решить", - заявил Иманкулов в понедельник в эфире государственной радиостанции "Биринчи радио".
По словам Иманкулова, глава РФ пообещал подумать над этим, поднять документы, рассмотреть варианты сторон и дать оценку.
"В России могут быть архивные документы и карты, которые помогут решить вопрос границ", - добавил секретарь Совбеза.
Встреча президента Киргизии Садыра Жапарова, президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона
прошла на прошлой неделе в Астане. Первые лица государств обсуждали вопрос делимитации киргизко-таджикской государственной границы.
Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.